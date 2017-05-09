به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در مسجد ارشاد اهواز و در جمع مردم این شهر گفت: خداوند را شاکرم که این توفیق نصیب من شد که در جمع مردمی که ۳۰ سال قبل بهترین دوران عمر خود را کنار آنها چه اقوام عرب در حاشیه مرز خرمشهر و آبادان تا دشت آزادگان و چه همه کسانی که از سراسر کشور برای دفاع از این سرزمین کنار هم ایستادیم، گذراندم.

وی افزود: امام مهربانی ها فرمودند خوزستان دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرد، این افتخار بزرگ برای مردم خوزستان برای همیشه تاریخ خواهد ماند.

قالیباف با بیان اینکه خوزستانی اینگونه عمل کرده و دین خود را با فرزندان و مردان از همه طوایف ادا کرده و افتخار آفریدند، گفت: امروز کشور ما ثروتمند است، یکی از کشورهای زر خیز در نفت و گاز و کشاورزی هستیم اما این کشور با این منابع و جوانان چرا باید فقیر و کم درآمد زندگی کنند.

وی گفت: مدیریت در مجموعه قوه مجریه کشور ما که مسئولیت دارد از این ظرفیت ها به درستی استفاده نکرده است، از نیروهای جوان و با ظرفیت در سراسر کشور استفاده نکرده است در حقیقت به این امر در کشور توجه نمی شود و به عهدی که در ابتدای انقلاب با هم بستیم تا طبق وعده امام مردم بر امور خود حاکم باشند پایبند نیستند. دولتها به مرور زمان به ویژه این دولت مردم را از ورود در این امور کنار گذاشتند.

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: چطور شد برای دفاع از ایران و وقت دادن خون در میدان جنگ مردم بودند اما در حوزه اقتصاد به جای انکه همه آن مردم حضور داشته باشند فقط کسانی که در مستند قدرت هستند الوده ۴ درصد شده و این فرصت را به جای مردم در اختیار این ۴ درصدی قرار دادند.

مردم می بینند لوله نفت و گاز از زیر پایشان عبور می کند اما آب خوردن ندارند

قالیباف ادامه داد: از سالهای دفاع مقدس از استان خوزستان جدا نشدم با اردوهای راهیان نور به این منطقه می آیم. مردم می بینند لوله نفت و گاز از زیر پایشان عبور می کند اما آب خوردن ندارند. می بینند اگر قانونی تصویب می شود که برخی منافع را برای مردم محروم در نظر بگیرند اما پول آن را به اندازه حداقل به مردم اختصاص می دهند مالیاتی که از مردم خوزستان می گیرند بیشتر از درآمد انهاست.

وی گفت: مدیریت ور ویکردی که منافع را به سمت ۴ درصدی ها می برند عامل این وضع هستند، در خوزستان وقتی محصولات کشاورزی را برداشت می کنید کسی نیست از شما بخرد اما دلالان زالو صفت با قیمت چند برابر به دست مردم می رساند. این دلال با رانت و سودی که می گیرد سود های ۴۰۰ و ۵۰۰ درصدی می گیرند اینها با قدرت پیوند خوردند و تا هستند مشکلات اقتصاد و اشتغال کشور حل نمی شود.

قالیباف افزود: امروز کارنامه ای برای ارائه بعد از ۴ سال ندارند پا روی صداقت می گذارند. به مردم می گویند ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می کنیم اما امروز که می خواهند پاسخ دهند می گویند مشکلات ۴۰ ساله هم حل نمی شود.

با فقر و بیکاری جنگ را به خانه مردم بردید

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما با شادی و نشاط مخالف نیستیم، عمیق ترین نشاط این است که به دست یک جوان شغل بدهیم، آنها می خواهند سوء استفاده کنند و حرف از جنگ می زنند؛ باید بگویم هرگز ملت را از جنگ نترسانید ملت ما با شرف نشان داده مقاومت می کند؛ اما شما هستید که با فقر و بیکاری جنگ را به خانه مردم بردید. امروز ترس و جنگ و تهدید ما بحران های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: به شما متعهد می شویم با کمک شما در دولت مردم، بتوانیم ۵ میلیون شغل تقدیم جوانان کشور کنیم.

قالیباف ادامه داد: دیدید من سایت مربوط به سامانه کارانه را بالا آوردم ولی دولت پیگیری کرد و دستور توقف سایت را داد عیبی ندارد عمر شما هم تمام می شود؛ اگر اهل کار بودید در این ۴ سال کاری می کردید نه اینکه شب رای گیری سایت کارورزی ایجاد کنید.

کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: با بی تدبیری ۴ درصدی ها جوان ما سرکار نمی رود، آنوقت حاضر نیستند کمک کنند به کسی که از کار بیکار شدند تا براساس ضوابط قانونی ۲۰۰ هزار تومان کارانه بدهیم.

در سه سال بودجه جاری دولت ۳ برابر شد

وی خاطرنشان کرد: در این دولت از ابتدای کار تا سه سال بودجه جاری دولت به ۳۳۰هزار میلیار تومان یعنی سه برابر رساندند ولی وقتی می گوییم چرا یارانه افرادی که فقط با یارانه زندگی می کنند را زیاد نمی کنید، می گویند نداریم. چطور است برای روحیه اشراف گری دولت هزینه جاری را ۳ برابر کردید اما حاضر نیستید یارانه کسی را که نان قرض می کنند را اضافه کنید.

نامزد انتخابات گفت: کسی که می گوید نداریم، نمی توانیم و نمی شود باید به دست مردم دولت را ترک کند، ما می گوییم به همت شما هم می شود، هم داریم و هم می توانیم.

قالیباف تصریح کرد: در دولت مردم قلب تپنده تولید، کشاورزی و اشتغال در خوزستان خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم در ۲۹ اردیبهشت وضعیت را تغییر داده و تحول بزرگ اقتصادی را آغاز کنند.

قالیباف گفت: قرار ما ۲۹ اردیبهشت با پایان دادن به دولت ۴ درصدی ها.