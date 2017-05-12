ولادت امام مهدی(عج) به روایت دانشمندان اهل سنت

خبرگزاری مهر، گروه دین واندیشه: مرحوم «شیخ نجم الدّین عسکری» در جلد اوّل کتاب خویش(المهدی الموعود المنتظر عند اهل السنّة، ) نام چهل تن از علما و دانشمندان اهل سنّت را آورده است که همگی آنان در کتابهای خویش با ایمان به روایات رسیده از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به ولادت حضرت مهدی علیه السّلام اعتراف نموده‌اند.

همانگونه که علاّمۀ معاصر «آیت اللّه العظمی صافی» نیز در کتاب ارزشمند خود، نام و نشان گروه دیگری از آنان را آورده است که شمارشان از ٢۶ نفر می‌گذرد و همگی به ولادت دوازدهمین امام نور، تصریح می‌کنند و ما در اینجا برای رعایت اختصار برخی از آن منابع اهل سنّت را می آوریم.

١ - «محمّد بن طلحه حلبی شافعی» در کتاب خود ضمن بحث گسترده‌ای می‌نویسد: «باب دوازدهم در مورد حضرت مهدی علیه السّلام است. . . .»

و آنگاه ضمن بر شمردن نامها و القاب آن حضرت می‌نویسد: «او در شهر تاریخی سامرّا، دیده به جهان گشود. . . .»(۱)

٢ - «محمّد بن یوسف کنجی شافعی» از دیگر علمای بزرگ اهل سنّت است. او در کتاب خویش می‌نویسد: «حضرت مهدی علیه السّلام فرزند جناب حسن عسکری علیه السّلام است. آن وجود گرانمایه، زنده و در اوج سلامت و طراوت از زمان غیبت خویش تاکنون در این جهان زندگی می‌کند. . . .»(۲)

٣ - «محمّد بن احمد مالکی» معروف به «ابن صبّاغ» نیز از علمای اهل سنّت است و در کتاب خویش در باب دوازدهم می‌نویسد: «ابو القاسم، محمّد، حجّت، فرزند حضرت حسن عسکری علیه السّلام است. او در شهر سامرّا و در نیمۀ شعبان ٢۵۵ هجری دیده به جهان گشود.»(۳)

۴ -از دیگر علمای آنان «سبط ابن جوزی حنفی» است او در کتاب خویش در مورد فرزندان حضرت عسکری علیه السّلام در بخشی تحت عنوان «فصل فی ذکر الحجّة المهدی» می‌نویسد: «او نام بلندآوازه‌اش محمّد، فرزند حسن عسکری علیه السّلام است و کنیه‌اش ابو القاسم می‌باشد. او را: الخلف الحجّة، صاحب الزمان، القائم المنتظر نیز خوانده‌اند و آن حضرت آخرین امامان است. ..(۴)

۵ - «احمد بن حجر» عالم دیگری از اهل سنّت است او در کتاب خویش به هنگام بحث در مورد شخصیّت حضرت عسکری علیه السّلام می‌نویسد: «او جز فرزندش ابو القاسم محمّد الحجّة، فرزندی به یادگار ننهاد و فرزند گرانمایه‌اش، به هنگامۀ شهادت پدر، پنج ساله بود، امّا خداوند حکمت و بینشی ژرف و اعجازآمیز به او ارزانی فرمود. . . .»(۵)

۶ -از علمای دیگر اهل سنّت «شبراوی شافعی» است. او در مورد ولادت دوازدهمین امام نور در کتاب خویش می‌نویسد: «امام یازدهم، «حسن خالص»( از القاب ناشناخته امام حسن عسگری علیه السلام) است که به لقب عسکری معروف است و او را شرافت همین بس که امام مهدی علیه السّلام از فرزندان گرانمایه اوست. . . .»(۶)

آنگاه می‌افزاید: «امام مهدی علیه السّلام فرزند حضرت عسکری علیه السّلام است و در شهر تاریخی سامرّا در پانزدهم شعبان به سال ٢۵۵ هجری دیده به جهان گشود.»(۷)

٧ - «عبد الوهّاب شعرانی» عالم دیگر اهل سنّت در کتاب خویش تحت عنوان، «نشانه‌های نزدیک شدن رستاخیز» ، از جمله قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السّلام را می‌نویسد. آنگاه می‌افزاید: «امام مهدی علیه السّلام از فرزندان امام حسن عسکری علیه السّلام است و در پانزدهم شعبان به سال ٢۵۵ بدنیا آمده و او زنده و باقی است تا طبق روایات رسیده از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله با حضرت عیسی علیه السّلام که به هنگامۀ ظهور او از آسمانها فرود می‌آید، دیدار کند. . . .»(۸)و....(۹)

منابع:

۱- مطالب السّؤول فی مناقب آل الرّسول، ص ۸۸ ، چاپ ایران در سال ۱۲۸۷

۲ -البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۳۳۶

۳ -الفصول المهمّه، ص ۲۷۳

۴-تذکره الخواصّ، چاپ جدید، ص ۳۶۳ و چاپ قدیم، ص ۸۸

۵-الصّواعق المحرقه، ص ۱۲۷ ، چاپ مصر،۱۳۰۸ هجری.

۶ -خالص، از القاب ناشناختۀ حضرت عسکری علیه السّلام است.

۷ -الاتحاف بحّب الاشراف، ص ۱۷۸ .

۸ -الیواقیت و الجواهر، ج ۲ ، ص ۱۴۳ چاپ مصر.

۹- امام مهدی (عج) از ولادت تا ظهور ص۱۶۸-۱۶۶