احمد احمدی تهیه کننده و مدیر فیلمبرداری سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه فیلم سینمایی را در مقام مدیر فیلمبرداری در نوبت اکران دارد، گفت: سه فیلم سینمایی «من و شارمین» به کارگردانی بیژن شیرمرز، «سازش» به کارگردانی محمدحسین فرح بخش و «دو دزد و دو پری» به کارگردانی حسین قناعت را در نوبت اکران دارم که از این میان فیلم های «من و شارمین» و «سازش» به زودی در سینماهای کشور اکران می شود.

وی ادامه داد: همچنین به تازگی برای فیلمبرداری فیلم سینمایی «ترمیناتور ۳» به کارگردانی رضا سبحانی قرارداد بسته ام که همچنان در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. این دومین همکاری من با رضا سبحانی به عنوان مدیر فیلمبرداری به شمار می رود.

این مدیر فیلمبرداری بیان کرد: در زمینه تهیه کنندگی نیز به تازگی طرح فیلمنامه «ایفل» را که ژانری کمدی اجتماعی دارد در بانک خانه سینما به ثبت رسانده ام. ۸۰ درصد از این طرح سینمایی در فرانسه فیلمبرداری می شود و یک فیلم کمدی، پرلوکیشن و پر بازیگر است که در حال حاضر چند گزینه برای نگارش کامل فیلمنامه آن در نظر دارم که در آینده نزدیک به قطعیت می رسد.

احمدی در پایان گفت: اواخر این هفته عازم کشور فرانسه برای شرکت در فستیوال کن هستم. هدف از حضور در این فستیوال ارتقای سطح آگاهی و دانش در زمینه فعالیتم در سینما چه در حوزه تولید و تهیه و چه در حوزه فیلمبرداری است. شرکت در این فستیوال ها سبب می شود تا با شرایط روز سینمای جهان آشنا شویم و در ارتقای سینمای کشور تلاش کنیم.