خجسته کیهان مترجم این کتاب درباره انتخاب داستانهای این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: خانم جویس کرول اوتس، داستانهای این مجموعه را از آثار بیش از ۱۰۰ سال قبلِ نویسندگان مطرح آمریکا انتخاب کرده است. خانم اوتس در واقع بهترین داستانهای این نویسندگان را انتخاب کرده است. البته اصل کتاب منتخب داستانها، بسیار بیشتر از کتابی است که به فارسی ترجمه کردهام. در واقع من از بین حدود ۵۰ داستان، ۱۰ عنوان را انتخاب و ترجمه کردهام.
وی انتخاب صورت گرفته توسط این نویسنده آمریکایی را از داستانهای یادشده، دقیق ارزیابی کرد و آنها را برای آشنایی مخاطب ایرانی با ادبیات آمریکا، مناسب خواند و درباره تِم داستانها هم یادآور شد: طبعاً هر کدام از نویسندگان نوع نوشتار خاص خود را داشتهاند؛ مثلاً در این مجموعه داستانی از ری برادبری آمده که بیشتر در ژانر علمی - تخیلی مینوشت. از آن طرف داستانی از ارنست همینگوی در کتاب آمده که نویسندهای بیشتر شناخته شده است و با سبکی روزنامهنگارانه مینویسد.
این مترجم درباره دیگر کتابهای در دست انتشار خود نیز گفت: برای انتشارات کتاب پارسه، اخیراً کتاب «با هم بودن» از آنا گاوالدا را ترجمه کردهام که با اینکه چند ماه بیشتر از انتشار آن نگذشته، تاکنون ۴ بار تجدید چاپ شده است. کتاب دیگر مجموعه داستان «تازهکارها» نوشته ماریو بارگاس یوسا است. در حال حاضر هم کار ترجمه مجموعهای از داستانهای کوتاه را با همین ناشر در دست انجام دارم روی مجموعهای از داستانهای خورخه لوئیس بورخس متمرکز شدهام.
جویس کرول اوتس – نویسنده نامدار آمریکایی - در کتاب «داستانهای آمریکایی آکسفورد» مجموعهای درخشان را از داستانهای کوتاه نویسندگان این کشور گردآوری کرده است؛ داستانهایی متفاوت و غیرمنتظره. او از خواننده دعوت میکند تا آثاری مهم و باارزش چون «قلب افشاگر» ادگار آلنپو و «جای تمیز و نورگیر» ارنست همینگوی را حتماً بخوانند. ولی در کنار داستانهای کلاسیک، آثاری از ری بردبری، توبیاس ولف، سال بلو، جان آپدایک و جان چیور نیز آورده است.
اوتس پیش از شروع هر داستان، معرفی کوتاه و جامعی از هر نویسنده آورده و خواننده را در فضای داستان قرار داده است. این کتاب تصویری جذاب از داستانهای کوتاه امریکایی به دست میدهد که با نگاه نویسندهای چون جویس کرول اوتس گزینش شده و کنارهم آمدهاند.
داستانهای کتاب از این قرارند: «قلب افشاگر» نوشته ادگار آلن پو، «در سرزمینهای دوردست» جک لندن، «جای تمیز و نورگیر» ارنست همینگوی، «بارانی نرم خواهد آمد» ری بردبری، «شکارچیان در برف» توبیاس ولف، «گرما» جویس کرول اوتس، «میخواهم برایت خاطره باشد» سال بلو، «مرگ جاستینا» جان چیور، «اشتیاق پایدار» جان آپدایک و «دوگانه» نوشته ایمی تن.
«میخواهم برایت خاطره باشد» در ۱۹۶ صفحه و با قیمت ۱۶ هزار تومان از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
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