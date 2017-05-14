محمد جواد فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام ۶۶۶ کاندیدا در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این شهرستان اظهار داشت: از این تعداد ۳۴ نفر زن و ۶۳۲ نفر نیز مرد هستند.

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات ۳۱ نفر برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده اند، بیان کرد: از این تعداد ۲۶ نفر مرد و پنج نفر نیز بانوان هستند.

فرماندار سربیشه از ثبت نام ۱۸ نفر برای انتخابات شورای شهر سربیشه خبر داد و گفت: تاکنون سه نفر از این داوطلبین انصراف داده اند.

فلاحی ادامه داد: با انصراف این افراد، تعداد کاندیداهای شورای شهر سربیشه به ۱۵ نفر رسیده که برای تصاحب پنج کرسی به رقابت می پردازند.

پیش بینی ۹۲ شعبه اخذ در سربیشه

وی بیان داشت: در شهر مود نیز ۱۳ نفر ثبت نامی داشته ایم که در حال حاضر همه آن ها پای کار هستند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان سربیشه با اشاره به ثبت نام ۶۳۵ داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا نیز عنوان داشت: از این تعداد ۲۹ نفر خانم هستند.

به گفته فلاحی بر اساس سرشماری سال ۹۰ بالغ بر ۳۵۳ روستا در شهرستان سربیشه وجود دارد که از این تعداد ۱۱۰ روتا دارای مجوز تشکیل شورای اسلامی هستند.

وی همچنین از پیش بینی ۹۲ شعبه اخذ رای برای انتخابات در سطح شهرستان، بیان داشت: از این تعداد ۷۴ شعبه سیار و ۱۸ شعبه نیز ثابت خواهند بود.

فرماندار سربیشه با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در سطح شهرستان گزارش نشده است، عنوان داشت: در این راستا تاکنون کمیته رسیدگی به تخلفات فضای مجازی تشکیل شده و فضای مجازی به خوبی رصد می شود.