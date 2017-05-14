به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تجری درباره نحوه گزارش تخلفات تبلیغاتی نامزدها گفت: هم دستگاه‌های گزارش‌دهنده و ناظر داریم مثل هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت و فرمانداری‌ها و هم سیستم‌ها و دستگاه‌هایی داریم که وظایف قانونی مستمر و دائم در خصوص تخلفات و جرایم دارند؛ مثل نیروی انتظامی و دستگاه قضایی که وظیفه و رسالت عمومی‌اش برخورد با تخلفات و جرائم و نقض قوانین است.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت ادامه داد: در صورتی که جرم افراد احراز شود، هم حق خصوصی افراد است که شاکی شوند و هم دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و فرمانداری‌ها موظفند این تخلفات را به مراجع قضایی گزارش دهند و ضابطان دستگاه قضایی مکلفند این تخلفات را پیگیری کنند.

تجری افزود: با توجه به تجربیات انتخابات گذشته و با توجه به نیاز ضروری این دوره از انتخابات و با اعتقاد به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، دستگاه قضایی، دادستانی کل کشور و ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل دادند که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط تشکیل شده است.

تجری با اشاره به فعالیت های این مرکز، ادامه داد: یک سری راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرم اتخاذ شده است تا بشود زمینه جرایم انتخاباتی را تا حدودی کاهش دهند. البته این اتفاق افتاده است و تا حدودی هم موفق بوده است.

این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه مجری سیاست‌های کمیته پیشگری از وقوع جرم، دادستان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط قضایی هستند، افزود: این کمیته در استان‌ها در حد شهرستان و استان، مجری دارند که توفیقاتی در این حوزه رخ داده است.

او با اشاره به اینکه جرایم فراوانی زیادی در عرصه انتخابات دارد، ادامه داد: امیدواریم با وجود این کمیته پیشگیری، میزان تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.

تجری همچنین در توضیح نحوه اعمال مجازات و شناسایی مجرمان نیز گفت: با اختیارات دادگاه و متناسب با نوع جرم، مجازات‌های مربوطه اعمال خواهد شد و با توجه به شخصیت متهم و میزان و شدت آثار بیرونی‌ای که جرایم دارند، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به گفته تجری میزان اثرگذاری جرم در تعیین مجازات بسیار موثر است: بعضی از جرایم شاید در محدوده اثرگذاری بسیار کوچکی باشد. از طرفی بعضی تخلفات هم آثار مهم و کلی دارند. در عرصه ریاست جمهوری به یک صورت و در عرصه شوراها هم به یک صورت. ممکن است گاهی تشویش اذهان و تخریب رقیب باشد. برای این تخلفات حتما اقدامات لازم و مجازات‌های مقتضی اعمال خواهد شد.