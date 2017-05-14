به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آقامیرسلیم با حضور در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در جمع دانشجویان گفت: نفت ما را گرفته اند و پولش را نمی دهند، وزارت خارجه انتظار داشتیم در مذاکره با چینی ها حقمان را بگیرد اما ظاهراً این دولت فقط بنا دارد با آمریکا مذاکره کند.

وی افزود: واردات بی رویه در ۴ سال اخیر، بازار ما را غرق کرده است و بنگاه های تولیدی دچار رکود و ورشکستگی شده اند.

میرسلیم درخصوص برجام هم گفت: اگرچه در برجام، حقانیت ما به جهانیان اثبات شد که به دنبال سلاح های هسته ای و کشتار جمعی نیستیم اما باید اقدامات بر زمین مانده در موضوع برجام پیگیری شود، اگر من منتخب مردم شوم حقوق مردم را پیگیری خواهم کرد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از اقدامات دولت کنونی درخصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: برخی شرکت ها ظاهرش خصوصی شده اما همچنان دولتی است.