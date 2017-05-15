محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال قابل اعتنای مخاطبان نمایشگاه کتاب از انتشارات سوره مهر و تولیدات آن، عنوان کرد: سوره مهر نمونه‌ای است که کار خوب انجام می‌دهد و بین مردم وحدت ایجاد می‌کند و یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های آثار ما همین است و در میان ملت بر روی این کارها هم‌گرایی وجود دارد. سوره مهر به دنبال بیان هویت واقعی مردم ایران است، هویتی که بعد از انقلاب شکل گرفت و به نظر من بسیار متفاوت‌تر از هویت قبل از انقلاب است. این اقبال و گرایش مردم هم به خاطر همین جریان است.

وی ادامه داد: سوره مهر سخنگو و ویترین حوزه هنری است. آنچه از سوره مهر منتشر می‌شود حاصل کاری است که در دفاتر حوزه هنری تهیه و تدوین شده و در اختیار سوره مهر قرار می‌گیرد. بخشی از کار اصلی یا مربوط به دفاتر حوزه هنری است که بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که توسط مدیریت حوزه هنری انجام می‌شود و بخشی دیگر هم خود سوره مهر است که آثار را چاپ می‌کند و به دست مردم می‌رساند

حوزه هنری نسبت به انقلاب اسلامی مسئول است

مومنی شریف در ادامه به وظیفه دفاتر تخصصی حوزه هنری اشاره کرد و گفت: ما نسبت به اهداف انقلاب اسلامی مسئولیت داریم و مسئولیتمان را باید به درستی انجام دهیم. کارهایی که انجام شده نسبت به کارهایی که انجام نشده‌اند بسیار کم هستند. سال آینده چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن خواهیم گرفت و طبیعی است که ۴۰ سال زمان کمی برای شناساندن انقلاب نیست. به نظر من باید خیلی بیشتر از این‌ها کار می‌شد البته اذعان دارم که بخشی از کارهایی که انجام نشده است به کم‌کاری دیگران هم برمی‌گردد اما به هر حال مردم انتظار دارند بعد از ۴۰ سال از انقلاب خیلی چیزها بدانند.

مومنی افزود:‌ وقتی که ما کم‌کاری می‌کنیم به این معنی نیست که دشمن بیکار نشسته است؛ دشمن نسبت به اصل و معارف انقلاب اسلامی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن، تشکیک می‌کند و حتی تاریخ را تحریف می‌کند. با این همه حوزه هنری به تمام جوانب و ابعاد آن پرداخته است. برای مثال در مورد نیروی دریایی کار انجام نشده بود و این سوره مهر و حوزه هنری بودند که به آن پرداختند، انقلاب و دفاع مقدس مانند اقیانوسی است که هرچقدر کار کنی باز جای کار دارد و حرف‌های جدیدی برای گفتن وجود دارد.

رئیس حوزه هنری تصریح کرد: ما انتظار داریم همکاران ما و مدیریت سوره مهر همچنان در این حوزه‌ها این پایگاه و جایگاه را حفظ کنند و مدام پیشرفت‌های جدیدی را رصد کنند. بخش‌های پژوهشی سوره مهر فعال هستند ولی باید فعال‌تر شوند و در همه زمینه‌ها خود را به روز کنند. در رسانه‌ها و به‌ویژه هر رسانه جدید که ایجاد می‌شود، ما باید حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم که ما را متمایز کند.

سوره مهر خام‌فروشی نمی‌کند

مومنی در ادامه در پاسخ به این انتقاد که به نظر نمی‌رسد سوره مهر با انتشار خاطرات خام‌فروشی کند، گفت: از نظر من این حرف درست نیست، اول باید این خاطرات استخراج شود و در اختیار قرار بگیرد تا بقیه بتوانند کار پژوهشی، فیلم و رمان از روی آن تهیه کنند. از سوی دیگر از نظر ما این خام‌فروشی نیست و ژانر جدیدی در ادبیات ماست که سورة مهر آن‌ها را با عنوان کار ادبی به مخاطبان و مردم معرفی می‌کند. این آثار به لحاظ ادبیات بسیار گران‌قدر و قابل تأمل هستند و می‌توان آن‌ها را مقدمه‌ای برای ثبت جدید در رمان دانست که مختص حوزه هنری خواهد بود.

وی ادامه داد: ما مدل جدیدی از ادبیات را معرفی کردیم که مخصوص ایران و دفاع مقدس است و ادبیات جنگ خارجی تبعیت و تقلید نکرده است چون جنگی را که اکثر کشورها داشتند جنگ تهاجمی بود و آثار ادبی این حوزه بیشتر تحت تأثیر نویسندگان آلمانی‌ست که در تبعید بودند. موضوع مهمی که وجود دارد این است که جنگ ما به لحاظ ماهوی با همه جنگ‌ها فرق دارد و زمانی که می‌گوییم دفاع مقدس یک مفهومی عزت‌مندانه دارد و در طول تاریخ ملت ما به این دفاع مقدس افتخار خواهد کرد. یکی از افتخارات حوزه هنری این است که در این عرصه‌ها صاحب ادبیات جدیدی با رویکردهای ابتکاری شد.

ادبیات کودک و نوجوان خواست مخاطبان سوره مهر است

مومنی در ادامه با اشاره به فعالیت سوره مهر در زمینه کودک ونوجوان نیز تصریح کرد: فعالیت در عرصه کودک و نوجوان مطالبه و خواست مخاطبین سوره مهر بود کسانی که با آثار سوره مهر و حوزه هنری آشنایی داشتند علاقه‌مند بودند که فرزندانشان هم از همان ادبیاتی که خودشان استفاده می‌کنند بهره‌مند شوند لذا ما با تأخیر وارد این حوزه شدیم و حوزه هنری کودک و نوجوان ایجاد شد فعلاً در گام‌های نخستین این راه هستیم و انتظار می‌رود در این زمینه‌ها هم به جایگاه نخستین برسیم همان‌گونه که از حوزه‌ هنری و سوره مهر انتظار می‌رود. من بسیار به آینده این بخش امیدوار هستم زیرا کسانی که امروز مخاطب ما هستند و با آثار ما آشنا می‌شوند مخاطبان آیندة ما در بخش بزرگسال خواهند بود.

وی همچنین درباره روند کند اقتباس سینمایی از کتاب‌های سوره مهر نیز گفت: یکی از دلایل اصلی که این آثار ساخته نشدند هزینه بسیار بالای آثار دفاع مقدس و جنگ است و تأمین همه این هزینه‌ها از توان حوزه هنری خارج است البته ما به دنبال مشارکت دیگران در ساخت این نوع آثار هستیم. این پروژه‌ها معمولاً چند میلیاردی هستند و بدون مشارکت دیگران تهیه ‌آن‌ها امکان‌پذیر نیست. به هر حال تهیه و ساخت این نوع آثار را راه درستی برای سینمای ایران می‌دانم، سینمای ما مشکلات زیادی دارد و بخشی از مردم با آن قهر هستند و به نظر بنده پرداختن به این آثار می‌تواند در آشتی مخاطبان با سینما مؤثر باشد.