به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد محیط طباطبایی در نشست خبری خود که ظهر روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه در ساختمان ایکوم ایران برپا شد، از برگزاری اجلاس موزه های آسیا و اقیانوسیه خبر داد و گفت: این اجلاس آبان ماه در چابهار میزبان همه موزه های حوزه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود تا برنامه ها و سیاست های خود را در این اجلاس عنوان کند.

وی ا فزود: یکی از معضلات موزه ها در آسیا این است که اگر اتفاقی برای آنها افتاد باید مورد حمایت قرار گیرد، ما این پیشنهاد را در اجلاس سال گذشته ارائه کردیم. قرار است که امسال این موضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این اجلاس در حقیقت فضایی است که کشورهای منطقه امکانات و مشکلات خود را مورد بررسی قرار دهند. ما به دنبال منافع فرهنگی هستیم پیشنهاد داده ایم که مجموعه ای برای زمان بحران تشکیل شود تا به موزه ها کمک کند. از همه کشورها برای حضور در این برنامه دعوت شده است. حوزه آسیا و اقیانوسیه بیش از ۴۰ کشور را در برمی گردد که هشت کشور عضو هیات اجرایی آن هستند.