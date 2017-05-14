به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری بعدازظهر امروز در گفتگو با رادیو جوان با ادعای اینکه خالص اشتغال در طی ۷ سال قبل از دولت فعلی صفر بوده است، اظهار داشت: معنای این آمار آن است که یک حجم بیکاری انباشته شده در سال ۹۲ وجود داشته است.

وی افزود: برخی کارشناسان پیش بینی کرده اند که ما سالی یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی بازار کار داشته باشیم؛ بنابراین بیکاری یک ابرچالش پیش روی نظام است.

معاون اول دولت یازدهم با بیان اینکه حل بیکاری با شعار ممکن نیست، عنوان کرد: باید فضایی ایجاد شود که سرمایه گذاری در تولید و اشتغال در کشور ایجاد شود.

جهانگیری تصریح کرد: دولت در ۲ سال اخیر موفق شد سالانه ۶۳۰ هزار شغل ایجاد کند که باید این آمار را به سالی یک میلیون شغل برسانیم.

وی افزود: در قانون، منابع لازم برای این میزان اشتغالزایی ۷۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه تعیین شده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، ایجاد اشتغال پرهزینه و گران است، البته این صنایع پیش نیاز جاهای دیگر هستند و نمی شود آنها را از دست داد، اما باید به شرکت های دانش بنیان و صنایع IT و ICT توجه کنیم.

جهانگیری افزود: در حال حاضر ۳ هزار شرکت دانش بنیان داریم که یکصد هزار نفر در آنها مشغول بکارند و سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش آنها است.

وی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور با لغو تحریم ها اضافه شده، گفت: ۵ میلیارد دلار از این مبلغ به طور اختصاصی برای منابع مرزی و روستاها گذاشته شده است؛ ۱.۵ میلیارد دلار را نیز از مجلس مجوز گرفته ایم که برای اشتغال مناطق مرزی و روستایی هزینه کنیم.

معاون اول حسن روحانی اظهار داشت: اگر به ازای هر شغل در روستاها ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان هزینه صرف شود، با این منابع باید سالی حدود ۲۰۰ هزار شغل فقط در روستاها ایجاد شود.

جهانگیری با بیان اینکه نباید با سرمایه گذار برخورد چکشی صورت بگیرد، تصریح کرد: باید ملک و دارایی سرمایه گذار در امنیت باشد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری و تعامل خارجی به یکدیگر وابسته هستند؛ در رابطه با همین مبلغ ۷۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه برای ایجاد اشتغال، ۶۵ میلیارد دلار سهم منابع خارجی است و این وقتی امکانپذیر است که با دنیا رابطه خوبی داشته باشیم.