خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: امید نورافکن بازیکنی که از تیم های پایه استقلال رشد کرد و به تیم بزرگسالان رسید، در شرایطی با تیم فوتبال جوانان راهی جام جهانی شد که مسئولان باشگاه قصد داشتند قرارداد پایان یافته او را تمدید کنند و به وی پیشنهاد 5 ساله دادند اما این بازیکن بدون امضا قرارداد راهی سئول شد.

از امیدها به بزرگسالان

نورافکن بازیکنی است که در تیم امیدهای استقلال حضور داشت و با تشخیص کادر فنی سه فصل قبل به عنوان بازیکن تیم امید به بزرگسالان اضافه شد. قرارداد او با تیم امید ادامه داشت تا اینکه باشگاه ناچار به قرارداد نام وی در لیست آسیایی خود شد. طبق قانون لیگ قهرمانان آسیا همه بازیکنانی که در این رقابت ها حاضر می شوند باید با باشگاه خود قرارداد حرفه ای داشته باشند.

موضوعی که فراموش شد

به همین خاطر استقلالی ها قرارداد نوافکن را از تیم امید به تیم بزرگسالان تغییر دادند اما فراموش کردند که این قرارداد را مدت دار ببندند تا در پایان شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر قرارداد این بازیکن تمام شود و دست استقلال در پوست گردو بماند.

در واقع امید نورافکن محصول استقلال است اما کلا او را به حال خودش رها کردند تا رسید به انتهای قرارداد و حالا در بزرگترین ویترین جهانی در رده جوانان همین محصول کاپیتان تیم ایران خواهد بود و سخت است که جهانیان او را نبینند و روی دست نبرند.

نهال استقلال حالا برای دیگران میوه می دهد

نهال استقلال حالا که باید میوه بدهد، حالا که سالها تهیه زمین و باغبانی و آبیاری و کود دهی و هرس کردن و آفت زدایی و سمپاشی و ... را پشت سر گذاشته و رسیده به مرحله میوه دادن، در ویترین جهانی قرار گرفته و ممکن است از همان کره جنوبی مورد توجه تیم های اروپایی و قاره های دیگر قرار بگیرد و مستقیم راهی آن تیم ها شود و هیچ عایدی هم برای باغبان نداشته باشد!

جوان ترین بازیکن تاریخ استقلال

بحث ما معرفت نورافکن نیست، دنیای حرفه ای هم روی سنگ بنای معرفت ساخته نمی شود؛ بحث ما، حرف ما مدیریت آشفته سالهای اخیر استقلال است، کمبود متخصص است. اگر توان نورافکن قبل از روز ۲۶ آذر ۱۳۹۴ که با ۱۸ سال و ۸ ماه و ۶ روز سن، در ترکیب ثابت استقلال در بازی مقابل صبای قم قرار گرفت و جوانترین بازیکن تاریخ این باشگاه شد شناسایی می شد، اگر همان روزها مدیران استقلال قرارداد نورافکن را تمدید می کردند و ۵ سال برای او با رقمی مناسب قرارداد می نوشتند، اگر در باشگاه استقلال کسی بود که ۶ ماه جلوتر این بازیکن را می دید، امروز استقلال یکی از بهترین بازیکنانش را بدون قرارداد در کره جنوبی نمی دید.

استقلال می توانست و می تواند از نورافکن حداقل برای ۵ سال بازی بگیرد، حتی اگر بنا به ترانسفر بود، استقلال می توانست و می تواند نورافکن را ترانسفر کند و با پولش زخمی را دوا کند.

سهل انگاری استقلال

واقعیت اما این است که جوانترین بازیکن تاریخ باشگاه استقلال پیشنهاد قرارداد ۵ ساله را رد کرد و خیلی راحت با وجود مخالفت اولیه سرمربی تیم به جام جهانی جوانان رفت تا اگر بدون هیچ پیشنهادی به تهران برگشت، سر میز مذاکره بگوید: «من امید نورافکن، کاپیتان تیم جوانان ایران در جام جهانی جوانان هستم و ضمن جوان ترین بازیکن استقلال بودن، جام جهانی را هم دیده ام، حالا با من قرارداد ببندید! »

رقم قرارداد چنین بازیکنی خیلی بالاتر از آن چیزی است که استقلالی ها تصورش را می کنند. همه اینها تنها به دلیل بی دقتی رخ داده است، تنها به دلیل بی توجهی و بی مدیریتی در دوران مدیران گذشته و حال رخ داده است.