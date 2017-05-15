جزئیاتی از شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز ساعت یک و پنج دقیقه (۱:۰۵ ) در پی بروز یک درگیری در کلانتری ۲۲ کوی مجاهد اهواز، سرباز حسین آلبوبالد و گروهبان یکم مسلم یادگاری مجروح و ستوان سوم علی بخش حسنوند و گروهبان یکم عزیزاله بهمنی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.



از همان لحظه، اولیه تلاش جهت شناسایی و دستگیری ضاربان آغاز شده است.