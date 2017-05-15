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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

جزئیاتی از شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی در اهواز

جزئیاتی از شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی در اهواز

اهواز - در درگیری با نیروهای انتظامی در شهرستان اهواز، دو مامور شهید و دو مامور دیگر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز ساعت یک و پنج دقیقه (۱:۰۵ ) در پی بروز یک درگیری در کلانتری ۲۲ کوی مجاهد اهواز، سرباز حسین آلبوبالد و گروهبان یکم مسلم یادگاری مجروح و ستوان سوم علی بخش حسنوند و گروهبان یکم عزیزاله بهمنی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

از همان لحظه، اولیه تلاش جهت شناسایی و دستگیری ضاربان آغاز شده است.

کد مطلب 3979101

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