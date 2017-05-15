طرح «مدام» در ۱۴ آموزشگاه متوسطه اول شادگان اجرا شد

سید صالح فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جامعه هدف در این طرح تمامی مدارس پسر و دختر مقطع متوسطه اول است که بر این اساس ۱۴ مدرسه و ۷ هزار و ۲۴۳ دانش‌آموز در این طرح حضور فعال داشتند.

وی درباره طرح مدام گفت: طرح «مدام» به معنای مشارکت دادن دانش ‏آموزان در اداره مدرسه است و هدف اصلی اجرای این طرح، تقویت حس مسئولیت‌پذیری دانش ‏آموزان، رشد و پرورش مهارت‏های زندگی اجتماعی در بین آن‎ها و همچنین تقویت و بهبود برنامه‌ریزی مدیریت آموزشگاهی است.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان شادگان بیان کرد: مدارس می‌توانند در طول سال تحصیلی نیز برای این طرح برنامه‌ریزی و آن را اجرا کنند.

وی افزود: هدف اصلی آموزش‌وپرورش، تربیت انسان‌هایی توانا به انجام کارهای نو، انسان‌هایی نوآفرین و کاشف است.

فاضلی با اشاره به اهداف این طرح گفت: رشد اجتماعی دانش‌آموزان و تقویت حس مسئولیت‌پذیری، زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی مشترک و تعامل، افزایش روحیه خودباوری، اعتمادبه‌نفس، خلاقیت و نشاط از اهداف این طرح است.