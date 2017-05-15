  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

سد بزرگ بر سر راه استقلالی شدن شجاعیان!

سد بزرگ بر سر راه استقلالی شدن شجاعیان!

بازیکن مد نظر تیم فوتبال استقلال برای آبی پوش شدن یک سد بزرگ را مانع پیوستنش به این تیم تهرانی می بیند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اهداف نقل و انتقالاتی تیم فوتبال استقلال برای فصل آینده داریوش شجاعیان، بازیکن خط میانی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز است. این بازیکن که در دو فصل گذشته در این تیم تبریزی خوش درخشیده است، به جز استقلال مورد توجه تیم های دیگری از لیگ برتر هم قرار گرفته و باشگاه گسترش که برای فصل آینده هم با این بازیکن قرارداد دارد، شرایط مالی سختی را برای جدایی وی وضع کرده است.

رقم قابل توجهی که باشگاه گسترش از استقلالی ها بابت رضایتنامه این بازیکن طلب کرده است، می‌تواند عاملی باشد که در نهایت این انتقال را منتفی کند. البته که نماینده‌های باشگاه استقلال همچنان پیگیر این موضوع هستند و از به خدمت گرفتن این بازیکن نا امید نشده‌اند. 

کد مطلب 3979184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها