سد بزرگ بر سر راه استقلالی شدن شجاعیان!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اهداف نقل و انتقالاتی تیم فوتبال استقلال برای فصل آینده داریوش شجاعیان، بازیکن خط میانی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز است. این بازیکن که در دو فصل گذشته در این تیم تبریزی خوش درخشیده است، به جز استقلال مورد توجه تیم های دیگری از لیگ برتر هم قرار گرفته و باشگاه گسترش که برای فصل آینده هم با این بازیکن قرارداد دارد، شرایط مالی سختی را برای جدایی وی وضع کرده است.

رقم قابل توجهی که باشگاه گسترش از استقلالی ها بابت رضایتنامه این بازیکن طلب کرده است، می‌تواند عاملی باشد که در نهایت این انتقال را منتفی کند. البته که نماینده‌های باشگاه استقلال همچنان پیگیر این موضوع هستند و از به خدمت گرفتن این بازیکن نا امید نشده‌اند.