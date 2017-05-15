ائتلاف قالیباف و رئیسی جبهه رقیب را ناامید کرد

سید حسین نقوی حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انصراف محمد باقر قالیباف به نفع سید ابراهیم رییسی، اظهار داشت: نیروهای انقلابی هرگز به فکر منافع شخصی نیستند و همواره به پیشرفت جمعی و پیشبرد اهداف کشور فکر می کنند، آقای قالیباف هم از این مساله مستثنی نیست و همانطور که قبلا اعلام کرده بود، تلاش خود را برای ریاست جمهوری یک فرد شایسته در کشور انجام داد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، به انصراف احتمالی میرسلیم نیز اشاره کرد و گفت: این استعفاها سبب پیروزی قاطع اصولگرایان و نیروهای مردمی خواهد شد.

وی در خصوص کشیده شدن احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم، گفت: بعید می دانم انتخابات به مرحله دوم کشیده شود و پیروزی در مرحله اول به دست خواهد آمد، چرا که ائتلاف قالیباف و رییسی جبهه رقیب را نا امید کرد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی میزان محبوبیت حجت الاسلام رییسی در استان ها و شهرستان ها را مناسب برآورد کرد و گفت: وحدت خوبی میان اصولگرایان ایجاد شده و چیزی جز این نیز از انقلابیون توقع نداشتیم و اکنون خوشحالم که اصولگرایان روی یک گزینه به وحدت رسیدند.

وی به نارضایتی برخی اصلاح طلبان منصف از دولت فعلی اشاره کرد و افزود: دولت در کارنامه خود چیزی برای عرضه ندارد و لذا بسیاری از اصلاح طلبان که خواهان پیشرفت کشور هستند نیز به حجت الاسلام رییسی رای خواهند داد.