به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، کاروان ورزش ایران روز گذشته حضور در دومین روز بازی های کشورهای اسلامی را با مجموع ١٧ مدال به پایان رساند.

این کاروان که در روز نخست بازی ها با ٨ مدال جایگاه پنجم را کسب کرده بود، روز گذشته با مدال طلای سعید مولایی در جودو که بعد از چند مدال نقره و برنز به دست آمد، به رده چهارم صعود کرد. بعد از آن هم مدال طلا سجاد گنج زاده در کاراته کمک کرد تا در این جایگاه باقی بمانیم.

البته در ادامه برگزاری رقابت های رشته های مختلف، اندونزیایی ها با بهبود وضعیت مدالی خود در هر سه رنگ طلا، نقره و برنز جایگاه چهارمی ایران را از آن خود کرد و باعث سقوط کاروان ایران به جایگاه پنجم شد.

امروز البته ورزشکاران کشورمان ٧ مدال به ١٧ مدال به دست آمده اضافه کردند تا مجموع مدال های کاروان کشورمان به ٢٤ برسد.

در تیراندازی و در ماده تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر نجمه خدمتی، الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ به ترتیب یک طلا، یک نقره و یک برنز برای ایران گرفتند. در تپانچه ۵۰ متر آزاد هم محمد احمدی برنزی شد. در ژیمناستیک هادی خناری نژاد در وسیله دار حلقه به برنز رسید، سعیدرضا کیخا اما در خرک حلقه روی سکوی نایب قهرمانی رفت. در وزنه برداری مجید عسگری نماینده وزن ۶۹کیلوگرم ایران با ثبت رکورد مجموع ۳۱۶ کیلوگرم(یکضرب ۱۳۹، دوضرب ۱۷۷) به مدال نقره رسید.

بدین ترتیب مجموع مدال های کاروان ایران ٢٤ مدال شامل ٥ طلا، ٨ نقره و ١١ برنز شد. البته با وجود افزایش تعداد مدال های ایران، کاروان کشورمان کماکان در رده پنجم قرار دارد.

در جدول توزیع مدال ها ترکیه با ٩٢ مدال شامل ٣٥ طلا و آذربایجان با ٦٨ مدال شامل ٣٣ طلا اول و دوم هستند و دو کشور ازبکستان و اندونزی سوم و چهارم هستند. نکته اینجاست که الجزایر با یک طلای کمتر نسبت به ایران و مجموع ٢٤ مدال یک رده پایین تر از ایران است.

مدال آوران ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی به این شرح هستند:

مدال آوران روز نخست

نرجس امام قلی نژاد تیراندازی طلا

نسرین دوستی کاراته کومیته طلا

الهه احمدی تیراندازی نقره

رزیتا علیپور کاراته کومیته نقره

امیر مهدیزاده کاراته کومیته برنز

طراوات خاکسار کاراته کومیته برنز

شنای مردان ۴در۱۰۰متر آزاد برنز

علیرضا خجسته جودو برنز

مدال آوران روز دوم

سعید ملایی جودو طلا

سجاد گنج زاده کاراته کومیته طلا

تیراندازی میکس(خدمتی و نوروزیان) نقره

هانیه رستمیان تیراندازی نقره

محمد علی شنانی جودو کم بینایان نقره

محدثه آقایی کاراته کومیته برنز

ابولفضل شهر جردی کاراته کاتا برنز

مهسا افسانه کاراته کاتا برنز

ژیمناستیک(هادی خناری نژاد، سعیدرضا کیخواه و سامان مدنی) تیمی برنز

مدال آوران روز سوم

نجمه خدمتی تیراندازی تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر طلا

سعید رضا کیخا ژیمناستیک خرک حلقه نقره

الهه احمدی تیراندازی تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر نقره

مجید عسگری وزنه برداری دسته ۶۹ نقره دوضرب نقره

محمد احمدی تیراندازی برنز

خنازی نژاد ژیمناستیک دار حلقه برنز

مه لقا جام بزرگ تیراندازی تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر برنز