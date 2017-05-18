به گزارش خبرنگار مهر، مسؤل روابط عمومی دبیرخانه کنگره فقیه فقه نظام شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد، از برگزاری پیش کنگره فقیه فقه نظام و یادواره شهید آیت الله سید محمد باقر صدر از پیش نشست‌های این کنگره در قم خبر داد.

وی گفت: این مراسم چهارشنبه سوم خردادماه از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در سالن همایش‌های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمدرضا پهلوانی افزود: آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنران‌های این مراسم هستند.

وی به کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام اشاره کرد و ابراز داشت: ارگان‌هایی چون آستان مقدس حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه همکاری خود را اعلام کرده‌اند و امیدواریم نهادها و سازمان‌های دیگر هم به ما بپیوندند.

برگزاری ۱۰ پیش کنگره در کشورهای مختلف

معاون اجرایی دبیرخانه کنگره بین المللی فقیه فقه نظام نیز در این نشست، اظهار داشت: سال آینده نخستین کنگره بین المللی فقیه فقه نظام برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسین احمدی قمی با بیان اینکه این کنگره ۱۹ فروردین ماه سال ۹۷ برگزار می‌شود، گفت: به این منظور پیش نشست‌هایی در استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: به این منظور ۱۰ پیش کنگره را در کشورهای مختلف چون عراق، اندونزی و لبنان برگزار خواهیم کرد.

معاون اجرایی دبیرخانه کنگره بین المللی فقیه فقه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت علمای بلاد در دستور کار قرار دارد، افزود: در این کنگره دانشمندان، اعضای خبرگان رهبری، اساتید سطوح عالی حوزه، ائمه جمعه، شاگردان شهید آیت الله صدر و اقشار مختلف دیگری دعوت خواهند شد.

اصول فقه می‌تواند اصول نظام را هم ترسیم کند

معاون علمی کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام نیز در این نشست، اظهار داشت: با توجه به هدفی که این کنگره دارد می‌تواند در عرصه‌های مختلف اندیشه‌های جدیدی را ارائه کند.

حجت الاسلام محمد حسن کلی شیردار مبادی و مبانی اصول فقه نظام را از محورهای این کنگره دانست و افزود: اصول فقه می‌تواند اصول نظام را هم ترسیم کند.

وی با بیان ابعاد فقهی اقتصاد، گفت: وجود یک برنامه اقتصادی برای معیشت همه اقشار مهم است و مرحوم صدر توانست با نگاهی دقیق در عرصه فناوری اقتصادی دین، تولید ایده کند و موج عظیمی در میان اندیشمندان اقتصادی دنیا ایجاد نماید.

معاون علمی کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام هستی شناسی تاریخی فقه در آثار اندیشمندان دینی، جریان شناسی فکری فقه نظام، فقه نظام و حوزه انقلابی تمدن ساز، گفتمان سازی فقه نظام، راهکار ها و بایسته ها و موانع فقه نظام را از دیگر محور های این کنگره برشمرد.