امکانات داوری فوتسال ایران مرا تحت تاثیر قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، «پدرو گالان» در نشست خبری خود درباره برگزاری سمینار دانش‌افزایی داوران لیگ برتر فوتسال به میزبانی رامسر گفت: زمانی که دعوت‌نامه ایران را دریافت کردم، شکی نداشتم که باید آن را بپذیرم. همانطور که می‌دانید من مسئول داوران در جام جهانی فوتسال کلمبیا بودم و متوجه شدم که سطح داوران ایرانی هر سال بهتر می‌شود. قطعا تیم داوری ایران مانند فوتسال باید در یک سطح باشد. به همین دلیل قبول کردم به این کلاس بیایم.

وی افزود: من به داوران ایرانی صد درصد اعتماد دارم و کلاس‌های زیادی را اجرا کردم. در این دوره که در کنار داوران ایرانی و دپارتمان داوران هستم ، شاهد برگزاری دوره حرفه‌ای بودم. برایم تعجب آور بود که چطور دپارتمان با داوران از نزدیک کار کرده و به کیفیت اهمیت می‌دهد. ما کلیپ‌های زیادی را آنالیز کردیم و روی آمادگی جسمانی داوران تاکید بسیاری داشتیم.

مدرس داوری فیفا در ادامه خاطر نشان کرد: داوران فوتسال ایران آینده بسیار خوبی دارند و آنها به جامعه ایران این نوید را می‌دهند که در بالاترین سطح ممکن قرار خواهند گرفت. از کمیته داوران و دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال ایران نیز که کارشان را خیلی خوب انجام می‌دهند، تشکر می‌کنم.

گالان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چه شناختی از فوتسال ایران دارید، گفت: خسوس کاندلاس سرمربی سابق تیم فوتسال ایران دوست صمیمی من است. هرکجا که او را می‌بینم همیشه با او در مورد ویژگی‌های فوتسال ایران حرف می‌زنیم و او بارها به من گفته که فوتسال ایران در سطح بالایی قرار دارد. در 7 جام جهانی حضور داشتم و همیشه شاهد پیشرفت سطح داوری و تیم ملی فوتسال کشور شما بوده‌ام.

مدرس داوری فوتسال خاطرنشان کرد: خیلی جالب است بدانید که فقط دو نفر در فوتسال جهان توانسته‌اند در بالاترین سطح قرار گرفته و در 3 جام جهانی قضاوت کنند. یکی از آنها از ایران بود و دیگری از اسپانیا. رسیدن به این سطح کار بسیار سختی است و اصلا ساده نیست. برای اینکه شما در چنین جایگاهی قرار بگیرید باید شبانه‌روز تلاش کنید و زحمت بکشید.

وی نقش دپارتمان داوری و کمیته داوران فدراسیون فوتبال را در پیشرفت داوران ایرانی زیاد دانست و خاطرنشان کرد: برای اینکه داوران ایرانی به این سطح برسند نقش دپارتمان داوران و کمیته داوران بسیار زیاد بوده است. این حس شخصی خودم است و مطمئنم که پیش از این توجه چندانی به موضوع داوری فوتسال نمی‌شد. من متوجه شدم دپارتمان و کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران همانقدر که در فوتبال و فوتبال ساحلی تلاش می‌کند، در فوتسال نیز کارهای زیادی انجام می‌دهد و نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. نتیجه کار آنها را هم شما الان به خوبی می‌بینید و امیدوارم که در المپیک بعدی یک داور از ایران حضور داشته باشد.

گالان با اشاره به برنامه‌های آینده فیفا برای فوتسال خاطرنشان کرد: کلاسی که در رامسر برگزار شد، برنامه ما را برای آینده فوتسال آغاز کرد. برگزاری این کلاس‌ها نشان می‌دهد که کمیته و دپارتمان داوران ایران چه برنامه جدی برای آینده دارند. داوران ایرانی در جام جهانی عملکرد بسیار عالی داشتند، متاسفانه تیم ایران در جام جهانی جزو 4 تیم قرار گرفت و به همین خاطر داوران این کشور نتوانستند در مرحله نیمه نهایی و فینال قضاوت کنند. امیدوارم آنها را در جام جهانی بعدی نیز ببینم و مطمئنم که آنها همیشه در بالاترین سطح ممکن قضاوت خواهند کرد.

مدرس داوری فیفا درمورد شناختش از لیگ برتر فوتسال ایران تصریح کرد: همانطور که من لیگ‌های بین‌المللی سایر کشورها را دنبال می‌کنم قطعا پیگیر لیگ برتر فوتسال ایران هستم. همانطور که گفتم کاندلاس دوست صمیمی من است و ما همیشه در مورد فوتسال ایران با یکدیگر صحبت می‌کنیم. کاندلاس همیشه به من می‌گوید که تیم‌ها و بازیکنان چقدر خوب هستند و حتی در مورد داوران فوتسال ایران اطلاعات خوبی در اختیار من قرار می‌دهد.

گالان خاطرنشان کرد: دپارتمان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران راه درستی را انتخاب کرد اما ما در آینده‌ای نزدیک قوانین فوتسال را تغییر خواهیم داد. نوامبر امسال یک جلسه بزرگ در محل فیفا برگزار می‌کنیم و در این مورد تصمیمات زیادی خواهیم گرفت. آینده فوتسال بر 4 پایه قوانین بازی آمادگی جسمانی، وضعیت بدنی و سطح تسلط بر زبان انگلیسی رقم خواهد خورد. این 4 پایه یک نیز توسط دپارتمان و کمیته داوران اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه سطح داوران ایرانی را بسیار بالا می‌داند، یادآور شد: زمانی که متوجه شدم فدراسیون فوتبال ایران ساعت‌های پلار در اختیار داورانش قرار داده بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. شما با این ساعت‌ها می‌توانید شرایط جسمانی و آمادگی داوران خود را بسنجید، فوتسال امروز خیلی سریع است و شما اگر یک لحظه نتوانید در بازی جابه‌جا شوید نمی‌توانید کارتان را به خوبی انجام دهید. با این ساعت‌ها می‌توانیم بدانیم که داوران در چه سطحی قرار گرفتند. عقیده و تفکر خوبی بود که فدراسیون فوتبال ایران این ساعت‌ها را در اختیار داوران خودش قرار داده است.

گالان افزود: داوران ایرانی سطح بسیار بالایی دارند و من مطمئنم که تیم ملی ایران هم در سطحی هم‌وزن با تیم ملی فوتسال قرار خواهد گرفت یعنی این وظیفه دپارتمان و کمیته داوران است که داوری و تیم ملی کشورش را یکسان کند، اگر کشور شما به روندی که در پیش گرفته ادامه دهد مطمئنا به این مهم دست خواهد یافت.

مدرس داوری فیفا در پایان با اشاره به حضور همزمان داوران و ناظران داوری در کلاس‌های دانش‌افزایی فیفا که در رامسر برگزار شد، گفت: عقیده و تفکر خوبی که در این کلاس‌ها وجود داشت این بود که داوران و ناظران داوری در یک کلاس مشترک کنار یکدیگر نشسته بودند که این خیلی مهم و خوب است. ما اطلاعات جدیدی که در اختیار داوران قرار می‌دهیم همزمان در اختیار ناظران داوری می‌گذاریم. آنها به تمامی موارد مطرح شده گوش می‌دهند و در فصل پیش رو قطعا آنها را اجرا خواهند کرد. ما در این کلاس‌ها دو جلسه تمرین عملی نیز انجام دادیم و از قوانین روز جهان برای ایرانی‌ها گفتیم، این کلاس‌ها به طور کامل همه موارد جسمانی و عملی را پوشش داد و کاملا مفید بود، چنین کلاس‌هایی لازمه پیشرفت فوتسال است.