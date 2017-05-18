صانعی: امارات از اول تا آخر مسابقه بسته بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی صانعی پس از پیروزی تیم زیر ۲۰ سال فوتسال ایران مقابل امارات در مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: روز گذشته بچه ها مقابل مغولستان بازی خوبی ارائه کردند.خوشبختانه در این بازی با ۶ گل به برتری رسیدیم.

وی افزود:امروز مقابل حریفی به میدان رفتیم که می خواست مقابل ایران گل نخورد.امارات از آغاز تا پایان بازی،سیستم بسته ای را ارائه کرد. در مجموع در هر دو بازی بازیکنان ایران ارائه گر بازی خوبی بودند. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم و در مراحل بعد هم با همین کیفیت به کار ادامه بدهیم.