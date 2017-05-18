یوسفی: برای کسب سکوی اول هم قسم شده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر از باکو، مهدی یوسفی تکواندوکار میانه ای وزن منهای 63 کیلوگرم بعد از کسب طلای بازی های کشورهای اسلامی گفت: خدا را شکر که با کسب مدال خوش رنگ طلا شرمنده مردم عزیز ایران و استادم نشدم.

وی افزود: ما هم قسم شده بودیم که ایران را روی سکوی قهرمانی ببریم. امیدوارم در ادامه دیگر نمایندگان کشورمان هم روی سکو بروند و جایگاه خوبی در این رقابت ها برای ایران کسب کنیم.

یوسفی خاطرنشان کرد: این طلا شروعی بود برای مسابقات بعدی ام.

یوسفی با اشاره به داوری ها گفت: داورها به شدت به سمت تیم های ملی آذربایجان است داوران حق خوری می کنند.