میرحسینی به مدال نقره تکواندو رسید/ شصت و ششمین مدال برای ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم در دیدار نهایی «سود بولات» از ترکیه را پیش رو داشت و در پایان ۱۱ بر ۴ بازنده میدان را ترک و نشان نقره ای دیگر برای کشورمان کسب کرد. این بیستمین مدال نقره کاروان ورزشی کشورمان در این دوره از بازیها بود.

میرحسینی دور نخست را با برتری ۲بر صفر مقابل «چایمائی کریم« از مراکش پشت سر گذاشت و در مرحله نیمه نهایی نیز دیدار«دنیز کانسل» از قزاقستان ۷ بر ۵ را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد.

تیم تکواندو ایران امروز ۵ نماینده در جدول مسابقات داشت که حنانه همتی در وزن ۶۲- کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت. مهدی یوسفی به نشان طلا دست یافت. ملیکا میرحسینی به همراه احمد محمدی نقره گرفتند. احمد خسروفر آخرین نماینده ایارن است که در دیدار نهایی برای کسب مدال طلا به مصاف ازبکستان می رود.

در مجموع تا کنون برای تکواندو ایران مهدی یوسفی، ناهید کیانی و مهدی اسحاقی سه نشان طلا، اکرم خدابنده، احمدمحمدی، ملیکل میرحسینی و سید حسین احسانی چهار نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.

مدال طلا:

۱- نرجس امام قلی نژاد (تفنگ بادی ۱۰ متر)،۲- نسرین دوستی (وزن ۵۰کیلوگرم کاراته) ۳- سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو) ۴- سجاد گنج زاده (کاراته) ۵- نجمه خدمتی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۶- گلنوش سبقت الهی(۱۰ متر تفنگ بادی) ۷- پوریا نوروزیان( ۵۰ متر سه وضعیت) ۸- ایوب موسوی(دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری)، ۹- ناهید کیانی(تکواندو وزن ۵۴ کیلوگرم) ۱۰- مهدی اسحاقی(تکواندو) ۱۱- محمدرضا براری(دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری) ۱۲-محمد علی گرایی (کشتی فرنگی) ۱۳- علی محمدیاری (دوومیدانی معلولان) ۱۴-یوسف قادریان(کشتی فرنگی) ۱۵- مجتبی ولی پور(شیرجه) ۱۶- مهدی یوسفی(تکواندو)

مدال نقره:

۱- الهه احمدی (تفنگ بادی۱۰ متر بانوان) ۲- رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته) ۳- تیم میکس ۱۰ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی) ۴- هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی) ۵- محمد علی شنانی (جودو نابینایان) ۶- الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۷- مجید عسگری(وزنه برداری) ۸- علیرضا کیخا(ژیمناستیک) ۹- احسان حدادی(پرتاب دیسک) ۱۰- جاوید احسانی شکیب(پرتاب وزنه معلولان) ۱۱- حسین باقری(۵۰ متر ۳ وضعیت مردان) ۱۲- علیرضا قلعه ناصری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۳-همایون تیموری (وزنه برداری) ۱۴- تیم ملی واترپلو ۱۵- علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی معلولان) ۱۶- سیدحسین احسانی(تکواندو) ۱۷- اکرم خدا بنده لو (وزن ٧٣ کیلوگرم تکواندو) ۱۸- سحر ضیایی(پرتاب نیزه) ۱۹- سجاد نیک پرست(پرتاب نیزه معلولان) ۲۰ - احمد محمدی(تکواندو) ۲۱ - ملیکا میرحسینی(تکواندو)

مدال برنز:

۱- امیر مهدی زاده (وزن -۶۰ کیلوگرم کاراته) ۲- طراوت خاکسار (وزن -۵۵ کیلوگرم کاراته) ۳- علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) ۴- تیم شنا چهار در صد متر ۵- تیم ملی ژیمناستیک ۶- ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا) ۷- مهسا افسانه (برنز کاتا) ۸- محدثه آقایی(کاراته) ۹- محمد احمدی (۵۰ متر تپانچه مردان) ۱۰- هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه) ۱۱- مه‌لقا جام بزرگ (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۱۲-جواد دلاکه( پرتاب وزنه معلولان) ۱۳- فاطمه مداحی(تکواندو) ۱۴- محمد یاری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۵- طیبه پارسا(تکواندوکار وزن ۵۷-) ۱۶- امید احمدی‌صفا(بوکس) ۱۷- تیم میکس تیراندازی ۱۸- رامین ربیعی‌فر (وزنه برداری) ۱۹- مهدی انصاری (شنا) ۲۰- سودابه پورصادقی (تکواندو) ۲۱- تیم ۴ در صد متر مختلط شنای مردان ۲۲- علی خدیور(دوی ۴۰۰ متر) ۲۳- علیرضا درویش‌پور(تکواندو) ۲۴- حسین قربان‌زاده(تکواندو) ۲۵- سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه معلولان) ۲۶- آرش خسروی(دوی سرعت معلولان) ۲۷- مهدی زیدوند(کشتی فرنگی) ۲۸- مهدی فلاح(کشتی فرنگی) ۲۹- شهاب قوره جیلی(کشتی فرنگی)