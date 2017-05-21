پیروزی اتلتیکو مادرید برابر بیلبائو/ والنسیا به ویارئال باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اتلتیکو مادرید و بیلبائو روز یکشنبه در چارچوب هفته سی و هشتم رقابتهای لالیگا برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم اتلتیکو به پیروزی ۳ بر یک دست یافت.

فرنادو تورس (۸ و ۱۱) و آنخل کوره آ (۸۹) برای تیم سیمئونه در این بازی گلزنی کردند. ایناکی ویلیام (۷۱) زننده تنها گل تیم بلیبائو بود. اتلتیکو مادرید با این برد ۷۸ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم فصل را به پایان رساند.

در دیگر بازی تیم های والنسیا و ویارئال در ورزشگاه مستایا به مصاف هم رفتند که ویارئال با حساب ۳ بر یک میزبان خود را شکست داد.

سلتاویگو نیز در جدال مقابل سوسیداد به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.