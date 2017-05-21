به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند ترددشمار برخط، ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ دریافتی‌ از ۱۹۳۱ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد، در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۵.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت گرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌کرج‌-قزوین، آزادراه ‌قزوین‌-کرج، ‌آزادراه‌ ‌تهران-قم، ‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه زنجان - قزوین، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران، محور ساوه-تهران و تهران-ساوه، مسیر کرج-ماهدشت، ‌ محور اراک-قم و محور تهران-پاکدشت در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌

‌ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه

محور شمشک-دیزین و بالعکس ‌واقع در استان‌های تهران و البرز از مورخ ۵ آبان ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش برف و نبود ایمنی کافی‌ مسدود ‌است.

محور رامیان - اولنگ - شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

‌محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل آب‌گرفتگی مسدود است.

محور جدید استهبان – نی‌ریز (مسیر رفت)، واقع در استان فارس، از مورخ ۷ اسفند ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل رانش زمین و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم استهبان – نی‌ریز انجام می‌شود.

محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۱۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می‌شود.

‌محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاهی جاده‌ای

‌محور بندرعباس-سیرجان واقع در استان هرمزگان در ‌باند رفت ‌تونل راهدار فداکار خلیل شهسواری از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تکمیل و اجرای سیستم روشنایی و تهویه، کیلومتر ۱۰۲، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند رفت محور بندرعباس- حاجی‌آباد (تونل ۱۷ شهریور) به‌صورت دو طرفه انجام می‌شود.

در آزادراه قم - تهران، واقع در استان قم، از مورخ ۲ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه‌شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از ایام تعطیلات رسمی ‌و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزادراه‌ از کیلومتر ۰ (عوارضی) تا کیلومتر ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود. ‌

محور کرج - چالوس حدفاصل‌ تونل کندوان‌ تا میدان امیرکبیر از مورخ ۲ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ الی‌ ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

‌آزادراه تهران – قم‌ حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ‌ واقع در استان تهران تا روز ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه‌شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.