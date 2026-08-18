ضرورت گذار همدان از درآمدهای سنتی به سوی درآمد پایدار شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامینجات صبح سه شنبه در صحن علنی شورا با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در حوزههای اراضی راکد ورزش، گردشگری و انرژیهای نو اظهار کرد: شهر همدان برای خروج از عقبماندگی در حوزه درآمدهای غیرپایدار نیازمند برنامهریزی عملیاتی و تعامل حداکثری با دستگاههای اجرایی استان به ویژه معاونت اقتصادی استانداری است.
وی با اشاره به اینکه در دوره کنونی حوزه سرمایهگذاری به عنوان محصول مشترک شورا و شهرداری دنبال شده است، تصریح کرد: همکاریهای بینبخشی نقش موثری در رفع گرههای کور پروژههای سرمایهگذاری داشته است اما با این حال تاکید ما این است که امضای تفاهمنامه و انعقاد قرارداد نقطه پایان کار نیست بلکه تحقق عملیاتی پروژهها و انتفاع واقعی شهروندان از این سرمایهگذاریها است که به عنوان شاخص موفقیت ارزیابی میشود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورای شهر همدان در ادامه با یادآوری تجربیات موفق مدیریت شهری در آزادسازی و فعالسازی اراضی راکد، گفت: نمونه بارز این رویکرد اراضی جاده رباط است که سالها بلاتکلیف مانده بود و تحت تصرف معارضان قرار داشت و با تعریف پروژه بر روی این اراضی نه تنها ارزش افزوده چشمگیری برای داراییهای شهرداری ایجاد شد بلکه کل منطقه به عنوان محرک توسعه دچار دگرگونی شد.
وی با اشاره به زمین ۱۱۸ هکتاری در نزدیکی شهرک مدنی، افزود: ۴۵ هکتار از این اراضی دارای کاربری مسکونی است که یک ظرفیت کمنظیر برای سرمایهگذاری محسوب میشود.
بادامی نجات ضمن اشاره به واگذاری بخشی از اراضی شهرداری برای اجرای طرح مسکن ملی از روند کند الحاق زمین به طرح جامع همدان در سالهای اخیر انتقاد کرد و خواستار تسهیلگری در این حوزه شد.
وی همچنین با اشاره به پروژه تفکیک ۳۶ هکتاری کوی خضر، بیان کرد: ایجاد سرانههای خدماتی و فضای سبز در این منطقه با استقبال شهروندان مواجه شده و در همین راستا اجرای یکی از بزرگترین پارکهای آبی غرب کشور نیز در دستور کار قرار دارد که نویدبخش ایجاد ارزش افزوده پایدار برای منطقه است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورای شهر همدان نقطه ضعف اساسی در مدیریت مالی شهر را تمرکز بر درآمدهای ناپایدار و حقوق جاری دانست و خاطرنشان کرد: شهرهای موفق دنیا بر ایجاد جریان درآمدی مستمر و ماهانه متمرکز هستند. ما باید از مزیتهای نسبی همدان از جمله زیبایی شهری و کلاس بالای محیطی برای ایجاد ارزش افزوده پایدار بهره ببریم و در همین راستا اجرای نیروگاههای خورشیدی و توسعه گردشگری در پروژههایی نظیر پارک ولایت و اکباتان به عنوان راهکارهای جایگزین برای جبران کمبود درآمدها پیگیری میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پتانسیل بالای صنعت ورزش تاکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در ورزش بازدهی چند برابری برای شهر به همراه دارد و همدان در این حوزه نسبت به سایر شهرهای غرب کشور عقبمانده است و باید با بهرهگیری از تجارب موفق سایر کلانشهرها و ظرفیتسنجی دقیق، علاوه بر ارتقای سلامت عمومی از این حوزه به عنوان موتور محرک درآمدزایی پایدار بهرهبرداری کنیم.
بادامی نجات در پایان با هشدار نسبت به تداوم رویههای سنتی درآمدزایی، تصریح کرد: اگر امروز به فکر زیرساختهای درآمد پایدار نباشیم مدیریت شهری در آینده با بحرانهای جدی در تامین منابع مالی مواجه خواهد شد.
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