به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شکوری، معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرح بازرسی پیشرفته و ارزیابی ظرفیت باربری دو پل راهبردی کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین خبر داد و گفت: در این راستا، عملیات بازرسی و ارزیابی پیشرفته پل عسگرآباد در آزادراه قم ـ تهران و پل شلمبه در محور فیروزکوه در استان تهران در حال انجام است.
وی افزود: این دو پل با قدمتی بیش از ۵۰ سال، از سازههای مهم شبکه حملونقل کشور به شمار میروند و با توجه به عمر بهرهبرداری، اهمیت مسیر و تداوم بارگذاریهای ترافیکی، ارزیابی دقیق وضعیت سازهای و تعیین ظرفیت باربری باقیمانده آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ارزیابی ظرفیت باربری دو پل ۵۰ ساله کشور با فناوریهای نوین
معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری با اشاره به رویکرد جدید سازمان راهداری در ارزیابی پلهای مهم جادهای، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً شناسایی خرابیهای ظاهری نیست، بلکه تلاش میکنیم با تلفیق نتایج بازرسیهای میدانی، آزمایشهای غیرمخرب و نیمهمخرب، برداشتهای دقیق هندسی، اطلاعات سازهای، مدل تحلیلی سازه و دادههای بهرهبرداری، تصویر جامع و قابل اتکایی از وضعیت موجود و ظرفیت باربری باقیمانده پلها به دست آوریم.
وی ادامه داد: این رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات مهندسی و دقیق درباره تعمیر، تقویت، اعمال محدودیتهای بارگذاری، پایش مستمر و ادامه بهرهبرداری از پلها را بر اساس دادههای واقعی و ارزیابی فنی فراهم میکند.
شکوری تصریح کرد: در این طرح، مجموعهای از روشهای آزمایش غیرمخرب (NDT) از جمله رادار نفوذی زمین (GPR) و در صورت نیاز، آزمایشهای تکمیلی برای ارزیابی وضعیت مصالح و اجزای سازه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی از «ترموگرافی مادون قرمز» بهعنوان یکی از فناوریهای مورد استفاده در این پروژه نام برد و یادآور شد: ثبت تغییرات دمای سطح سازه با استفاده از دوربین حرارتی و بررسی اختلاف رفتار حرارتی نواحی به شناسایی نواحی مشکوک به جداشدگی، حفره، ناپیوستگی، رطوبت یا برخی عیوب زیرسطحی کمک میکند.
معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه گفت: ترکیب تصاویر حرارتی و مرئی، نقشه خرابیها و دادههای حاصل از سایر آزمونها، امکان تهیه تصویری جامعتر و دقیقتر از وضعیت موجود سازه را فراهم میکند.
ظرفیت باربری باقیمانده پلها با «همتای دیجیتال» ارزیابی میشود
وی حرکت به سمت ارزیابی مهندسی ظرفیت باربری باقیمانده پلها را از مهمترین وجوه تمایز این طرح دانست و افزود: در این طرح، مفهوم «همتای دیجیتال» (Digital Twin) برای پلها مورد توجه قرار گرفته است.
این مسئول سازمان راهداری تصریح کرد: همتای دیجیتال صرفاً یک مدل سهبعدی از پل نیست، بلکه یک مدل دیجیتال مبتنی بر داده و قابل بهروزرسانی است که میتواند اطلاعات واقعی سازه را در طول چرخه عمر دریافت کرده و در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار دهد.
معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه با اشاره به اهمیت این فناوری در مدیریت داراییهای زیرساختی کشور، ادامه داد: استفاده از همتای دیجیتال میتواند زمینه گذار از نگهداری واکنشی و مبتنی بر مشاهده خرابی به سمت نگهداری مبتنی بر وضعیت و در مراحل پیشرفتهتر، نگهداری پیشگویانه را فراهم کند.
وی یادآور شد: در این رویکرد، تغییرات وضعیت سازه در طول زمان قابل ردیابی است و میتوان با تحلیل روند خرابیها، نسبت به تشخیص زودهنگام آسیب، تعیین اولویت تعمیرات و بهینهسازی برنامه نگهداری اقدام کرد؛ اجرای این پروژه با تلفیق بازرسی مهندسی، آزمایشهای غیرمخرب، مدلسازی سازهای، مدیریت داده و فناوری، گامی مهم در مسیر توسعه رویکردهای نوین نگهداری ابنیه فنی راه به شمار میرود.
شکوری در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود نتایج این طرح، علاوه بر ارتقای سطح اطمینان از ایمنی دو پل مورد مطالعه، مبنای تدوین دستورالعمل ارزیابی پیشرفته، توسعه پایش سلامت سازهای و اولویتبندی تعمیرات پلهای مهم و با عمر بالا در شبکه راههای کشور قرار گیرد.
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