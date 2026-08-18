به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اله‌یاری فومنی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با بیان اینکه طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۴۵ میلیون و ۱۰۵ هزار مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری بین‌شهری جابه‌جا شده‌اند، گفت: در این مدت، بیش از ۲۳ میلیون و ۲۵۱ هزار مسافر به‌وسیله ۱۴ هزار و ۲۵۵ دستگاه ناوگان اتوبوسی بین‌شهری در مسیرهای مختلف تردد کرده‌اند.

وی افزود: همچنین بالغ بر ۱۸ میلیون و ۶۶۵ هزار مسافر توسط ۳۱ هزار و ۳۳ دستگاه مینی‌بوس و بیش از سه میلیون و ۱۸۸ هزار مسافر نیز با استفاده از ظرفیت ۳۴ هزار و ۳۸۹ دستگاه ناوگان سواری کرایه جابه‌جا شده‌اند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به آمار نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری در چهار ماه نخست سال جاری، گفت: طی این مدت، ۱۰۷ دستگاه اتوبوس، ۲۷ دستگاه مینی‌بوس و ۶۴ دستگاه سواری جدید به ناوگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری افزوده شده است.

اله‌یاری در پایان با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۵۳۴ شرکت و ۷۸۲ پایانه حمل‌ونقل مسافری در سطح کشور خاطرنشان کرد: عملیات جابه‌جایی مسافران در بخش حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری به‌صورت مستمر و بدون وقفه انجام می‌شود و بیش از ۹۰ هزار راننده ماهر در این حوزه فعالیت دارند.