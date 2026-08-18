احتمال پیوستن یک کشور دیگر به توافق دفاعی مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بشیر عبدالفتاح کارشناس مصری در مرکز پژوهشهای راهبردی الاهرام تاکید کرد که قاهره در حال بررسی امکان پیوستن به توافقنامه دفاع مکه است اما در عین حال نمی خواهد این توافقنامه آزادی عملش را تحت الشعاع قرار دهد.

وی اضافه کرد که مصر به صورت جدی به این توافقنامه فکر می کند و به دنبال تحقق توازن میان حمایت از منافع ملی خود و مشارکت در آن است.

عبدالفتاح تصریح کرد که قاهره مشکلی با پیوستن به این توافقنامه ندارد اما مقامات مصری ترجیح می دهند تمام ابعاد آن را بررسی کنند. این کشور می خواهد بداند چه شاخه ای از نیروهای مسلح در اجرای مفاد این توافقنامه مشارکت می کنند و اختیارات کشورها چیست؟

لازم به ذکر است که عربستان، ترکیه و پاکستان در تاریخ ۷ اوت یک توافقنامه امضا کردند. این کشورها در عین حال تاکید کردند که توافقنامه مذکور علیه هیچ کشور دیگری نیست.