بازوند: ادامه اجرای محور نهاوند - ملایر منوط به تأمین اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در دیدار با احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقال پروژه محور نهاوند - ملایر از وزارت راه و شهرسازی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، اظهار کرد: این محور به طول ۴۰ کیلومتر در پنج قطعه تعریف شده و در این نشست، وضعیت قطعات مختلف و اقدامات مورد نیاز برای ادامه اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: قطعه نخست این محور به طول هشت کیلومتر از سمت نهاوند به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری از مسیر نیز از کیلومتر ۱۲ تا حدود کیلومتر ۱۶ در محدوده آورزمان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت ساخت درباره محدوده رانشی این محور گفت: بخشی از مسیر به دلیل شرایط رانشی، نیازمند انجام بررسی‌های مطالعاتی است و مقرر شد مطالعات این بخش تکمیل و طرح مناسب برای اجرای آن مشخص شود تا اقدامات لازم برای ادامه عملیات در این محدوده انجام گیرد.

وی درباره قطعه سوم محور نهاوند - ملایر نیز اظهار کرد: قطعه سوم این محور از کیلومتر ۱۶ تا حدود کیلومتر ۲۲ توسط شرکت ساخت و توسعه راه‌های استان همدان در دست اجراست.

بازوند ادامه داد: قطعه چهارم در مرحله مطالعات قرار دارد و برای قطعه پنجم که به ملایر متصل می‌شود نیز انجام مطالعات و برآوردهای مورد نیاز ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسیر کرتیرآباد به سمت جاده ملایر گفت: مقرر شد این مسیر نیز مورد بررسی قرار گیرد و پس از انجام مطالعات لازم و در صورت تأمین اعتبار، اقدامات اجرایی برای آغاز عملیات از سمت ملایر و قطعه پنجم انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه عملیات در قطعات باقی‌مانده، پس از تکمیل مطالعات مورد نیاز و تأمین منابع مالی دنبال خواهد شد.