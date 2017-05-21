مشارکت۵۹درصدی کردستانی ها درانتخابات/افزایش مشارکت نسبت سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی با بیان این مطلب اظهار داشت: مجموع آرای ماخوذه محاسبه شده استان ۶۹۴ هزار و ۳۷ رای است که از این تعداد ۶۴۱ هزار و ۶۵۴ آرای صحیح می باشد.

وی اضافه کرد: از مجموع آرای صحیح ماخوذه استان کردستان، دکتر حسن روحانی حدود ۷۳ درصد آرا برابر با ۴۶۷ هزار و ۷۰۰ رای و حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی ۲۴.۱۶ درصد آرا برابر ۱۵۵ هزار و ۳۶ رای را کسب کردند.

زاهدی گفت: مصطفی میرسلیم نیز ۱۰ هزار و ۲۴۱ رای برابر با ۱.۵۹ درصد و مصطفی هاشمی طبا نیز هشت هزار و ۶۷۲ رای برابر با ۱.۳۴ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی میزان مشارکت مردم استان کردستان در مقایسه با انتخابات مجلس دهم ۶ درصد افزایش یافته و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در حدود سه درصد کاهش داشته است.

استاندار کردستان گفت: ۸۱ درصد مردم شهرستان سقز آرا خود را به دکتر حسن روحانی دادند و این میزان رای به رئیس جمهور منتخب در شهرستان های مختلف استان کردستان متفاوت است.

به گفته وی از نظر کمی، تعداد رای دهندگان در مقایسه با انتخابات سال ۱۳۹۲ در مجموع ۲۳ هزار نفر افزایش داشت و آرای دکتر حسن روحانی نیز در کردستان در مقایسه با انتخابات سال ۹۲ حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۸۳ کردستانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند.

وی با اشاره به روند مناسب اخذ رای در استان کردستان، عنوان کرد: رای ‌گیری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ساعت ۸ صبح روز جمعه همزمان با سراسر کشور، در یک هزار و ۳۸۲ شعبه اخذ رای استان کردستان نیز آغاز شد.

استاندار کردستان عنوان کرد: از این تعداد ۵۱۸ شعبه اخذ رای در شهرها و ۸۶۴ شعبه نیز در روستاها مستقر بود که دست اندر کاران انتخابات در سال جاری آرای مردم را در ۷۸۹ شعبه ثابت و ۵۸۴ شعبه سیار جمع آوری کردند.

انتخابات شوراهای اسلامی در سنندج و سقز به صورت الکترونیکی برگزار شد و در این ۲ شهر ۲۳۱ شعبه الکترونیکی تعبیه شده بود.

تعداد کرسی های شوراهای اسلامی استان، چهار هزار و ۱۶۷ کرسی شامل ۱۶۱ کرسی شهری و چهار هزار و ۶ کرسی در مناطق روستایی است.

مردم کردستان در انتخابات سال ۹۶ علاوه بر انتخاب رئیس جمهور منتخب خود اعضای شوراهای اسلامی ۲۹ شهر و هزار و ۳۱۲ روستا را نیز انتخاب کردند.

شوراهای اسلامی ۲۲ شهر استان دارای پنج عضو، ۶ شهر هفت عضو و یک شهر دارای ۹ عضو است.

از هزار و ۳۱۲ روستایی که واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی هستند ۲۹ روستا دارای پنج عضو و یک هزار و ۲۸۳ روستا نیز دارای سه عضو هستند.