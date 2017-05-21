رای ۱۶ میلیونی حاکی از اراده جدی برای تغییر وضع موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بیانیه ای را صادر کرد.

این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا ۚ وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ اِخوانا

و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام) چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت بزرگِ خداوند را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل های شما الفت ایجاد کرد و به برکتِ نعمتِ او برادر شدید.

ملت شریف ایران

حضور پرشور شما در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر چشم جهانیان را به خود خیره کرد. بدون شک خلق این حماسه که در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و موقع شناسی شما مردم بصیر ایران به رغم تبلیغات گسترده دشمنان برای دور کردن شما مردم از صندوق های رای صورت گرفت، پیروزی دیگری برای نظام جمهوری اسلامی وملت ایران رقم زد.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی پیروزی در رقابت های انتخاباتی و جلب اعتماد مردم برای ادامه خدمت در جایگاه ریاست جمهوری را به رئیس جمهور منتخب جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی تبریک می گوید.

همچنین تقدیر و امتتان خود را از نامزدهای مورد تاییدجبهه مردمی نیروهای انقلاب به ویژه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف که با حضور، تلاش و از خود گذشتگی، بسترهای خلق نشاط سیاسی، ارائه الگویی ماندگار از رقابت پاک انتخاباتی و نمایندگی از مطالبات واقعی مردم و در نهایت خلق حماسه ماندگار ۲۹ اردیبهشت را فراهم آوردند، ابراز میداریم و نیز از همدلی و همراهی سایر نامزدهای محترم جبهه که در فرایند رسیدن به وحدت و حمایت از نامزد نهایی، تلاش وافر داشته و به گرم شدن فضای انتخابات کمک کرده اند، تشکر می کنیم.

شعارها و برنامه های نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب که خواهان تغییر وضع موجود و پیگیر تحقق مطالبات واقعی مردم به ویژه در حوزه اشتغال، تولید، بهبود معیشت، ارتقای سطح زندگی و مبارزه با فساد، رانت خواری و اشرافی گری بودند، می تواند سرمایه گرانبهایی برای دولت بعد باشد که در روزهای پایانی رقابت های انتخابات، برخی از این برنامه ها همچون ایجاد سالانه یک میلیون شغل، افزایش یارانه محرومان و اعطای کارانه به بیکاران را به وعده های انتخاباتی خود افزود.

سخن مشترک همه نامزدهای ریاست جمهوری، حل مشکلات اقتصادی کشور بخصوص بحران بیکاری و رکود، مشکلات زیست محیطی و رفع ناهنجاری های اجتماعی بود. حال که رقابت های انتخاباتی به پایان رسیده و مردم همانند دوره های گذشته فرصت دوباره ای به دولت مستقر برای تکمیل برنامه ها و اقدامات خود داده اند، از رئیس جمهور منتخب می خواهیم با تکیه به توان داخلی و ظرفیت عظیم جوانان کشور اقدام موثر و عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم صورت دهد و از ورود به راه حل های نادرست تجربه شده همچون اعتماد به دشمنان ملت و تکیه بر بیگانگان خودداری نماید.

از آنجا که موفقیت دولت ها را موفقیت نظام اسلامی و در راستای منافع مردم می دانیم آمادگی خود را برای کمک به دولت منتخب در راستای حل مسائل اصلی کشور اعلام می درایم و در عین حال اعلام می کنیم در صورتی که دولت دوازدهم اولویت های اصلی ملت را به فراموشی بسپارد و یا بخواهد با اتخاذ راهبردهای اشتباه یا در افتادن به امور سطحی و حاشیه ای فرصت چهارساله خدمت را ضایع نماید، در جایگاه منتقد و مطالبه گر، تلاش خود را جهت قرارگرفتن دولت در مسیر کارآمدی و حل مشکلات واقعی ملت به کار خواهیم بست.

سخنی با اعضاء و هواداران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که در ماه های گذشته با همه توش و توان خود به میدان آمده و خاطره دوران شکوهمند و افتخار آمیز دفاع مقدس را زنده کردند.

برادران و خواهران انقلابی:

ما با یکدیگر تجربه جدیدی را در وحدت و انسجام و هم افزایی نیروهای انقلاب آغاز کردیم که در مدتی کوتاه بحمد الله دستاوردهای عظیم و بی بدیلی داشت. امروز ده ها هزار بلکه میلیون ها تن از نیروهای انقلاب که دل در گرو آرمانهای انقلاب دارند و از وضع موجود اداره کشور، مشکلات مردم و مطالبات بر زمین مانده مردم و رهبری رنج می برند، زیر یک پرچم واحد گردآمده و با اراده ای پولادین، مصمم به نقش آفرینی در ترویج و تعمیق گفتمان انقلاب و رهبری و اصلاح امور کشورند.

ما هر چند در اولین گام عملی خود برای تشکیل یک دولت کارآمد، مومن و انقلابی توفیق نیافتیم اما رای قریب ۱۶ میلیون مردم آزاده این کشور به نامزد مورد تایید جبهه مردمی حاکی از وجود یک خواست و اراده جدی و غیرقابل انکار برای تغییر وضع موجود به نفع مردم و مستضعفان است و این چیزی نیست که دولت ها و صاحبان قدرت و ثروت بتوانند آن را نادیده بگیرند و بی گمان در مقابل آن سر تسلیم فرود خواهند آورد!

انتخابات پایان راه نیست، آغاز یک مرحله جدید است و از این پس مصمم تر از گذشته راهی را که برای اعتلای کشور و حل مشکلات مردم آغاز کرده ایم، ادامه می دهیم و هم چنان که رهبر فرزانه ما فرمود «خرمشهرها در پیش است» خود را برای عرصه های سخت و دشوار دفاع از انقلاب و پشتیبانی از مردم آماده و آماده تر می کنیم و در این راه از تهدید دشمنان و ملامت ملامت گران نمی هراسیم. بحول الله و قوته.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ۹۸/۲/۳۰»