پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله حیدری با بیان اینکه شهرداری بوشهر به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور در سطح شهر پروژه‌های متعددی را در دست اجرا دارد گفت:تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شهر بوشهر است که اجرای آن سبب ایجاد تحولات اساسی در وضعیت عبور و مرور و ترافیک ورودی شهر بوشهر خواهد شد.

وی بیان کرد:این تقاطع به طول ۵۰۰ متر به اجرا درخواهد آمد که طول پل آن ۷۰ متر و استحکام آن در حالت عادی ۴۰ تن و در مواقع اضطراری حدود ۷۰ تن خواهد بود و با چهار رمپ که چهار مسیر برازجان به سمت میدان مطهری،میدان مطهری به سمت بهمنی، بهمنی به سمت تنگک و تنگک به سمت برازجان را پوشش خواهد داد.

حیدری ضمن بیان اینکه این تقاطع دارای یک رمپ اصلی و یک مسیر اصلی زیر پل است تصریح کرد: این تقاطع همچنین دارای چهار لوپ دور برگردان است که لوپ اول از بهمنی به سمت باغ زهرا، لوپ دوم از سمت برازجان به سمت تنگک، لوپ سوم از بهمنی به بوشهر و لوپ چهارم از برازجان به بوشهر را پوشش خواهد داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری بندر بوشهر با اشاره به پیشرفت مطلوب اجرای این پروژه افزود: با توجه به وضعیت مقاومت خاک و سفره‌های زیرزمینی در میدان آزادی، پایه‌های تقاطع غیرهمسطح این میدان در عمق ۳۰ متری زمین بتن‌ریزی شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر در حدود ۵۰ درصد کار انجام گرفته که شامل احداث تعداد ۷۰ شمع است که به دلیل نامناسب بودن بستر، زیرسازی های لازم با نظارت های دقیق فنی انجام پذیرفت. پس از اجرای فنداسیون ۱۶ پایه گرد و ۶ ستون نیلوفری(پایه میانی عرشه) نصب شد.

معاون عمرانی شهرداری بندر بوشهر طول عرشه پل را ۷۰ متر اعلام کرد و اظهار داشت: هم اکنون عرشه ی شمالی اجرا و بتون ریزی شده و دو سوم عرشه ی جنوبی نیز بتون ریزی شده و یک سوم باقی مانده هم آماده ی بتون ریزی است.

این مقام مسئول در شهرداری بندر بوشهر ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی با نیروی انتظامی استان هم اکنون راستگرد واقع در اراضی نیرو انتظامی در حال نقشه برداری است که بلافاصله پس از اتمام نقشه برداری شروع به کار خواهد شد.