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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۱

شهردار بوشهر:

مبلمان شهری بوشهر متحول می‌شود/ ساماندهی حاشیه شهر

مبلمان شهری بوشهر متحول می‌شود/ ساماندهی حاشیه شهر

بوشهر- شهردار بوشهر از برنامه‌ریزی و تلاش برای ساماندهی حاشیه شهر خبر داد و گفت: مبلمان شهری بوشهر متحول می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر دوشنبه در بازدید استاندار از پروژه‌های شهری بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه و تثویت زیرساخت‌های شهری در بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: یکی از پروژه‌های مهم شهر بوشهر، تقاطع غیرهمسطح میدان شهید مطهری است که بر اساس هماهنگی‌ها این پروژه حداکثر در مدت یکسال تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

شهردار بوشهر با اشاره به واگذاری بخشی از پارک لیان بوشهر به شهرداری ادامه داد: برای حل مشکلات پلاژ بانوان بوشهر هم تصمیم‌گیری شده که با حفظ بسترهای موجود و طبیعی موضوع سرمایه‌گذاری در برنامه آتی شهرداری بوشهر قرار دارد.

وی با اشاره به بررسی روند اجرای مسیر تنگک به سرتل، آرامستان جدید و پارک لیان با حضور استاندار بوشهر بیان کرد: زمین‌های که در تنگک بلاتکلیف هستند که مقرر شد با تشکیل جلسات تخصصی تعیین تکلیف شود.

حیدری با اشاره به مدیریت دستورات استاندار برای تسریع در پروژه‌ها خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های در دست اجرا امید می‌رود تحول چشمگیری در همه عرصه مدیریت و مبلمان شهری و ساماندهی حاشیه شهر ایجاد شود.

کد مطلب 5341155

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