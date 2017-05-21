اعتراض ایران به تخلفات مسابقات آسیایی فوتسال و صغر سن چند تیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبتهای علی صانعی سرمربی تیم فوتسال ایران مبنی بر بالابودن سن بازیکنان بعضی از کشورها در مسابقات زیر ۲۰ سال، گفت: امروز نشستی را با حضور تمام نمایندگان تیم های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم. بنده به صراحت به AFC اعتراض کردم که باید این مسئله را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: مکانیزم کنترل سن بازیکنان دست AFC است و باید محکمتر برخورد کند وگرنه باور جوانهایی که فکر می کنند به آنها اهمیت داده شده است. عوض می شود. این همه هزینه کرده ایم تا جوانان خودشان را نشان بدهند. اگر قرار باشد بعضی از کشورها با بازیکنان بزرگسال به این رقابتها بیایند، در سالهای آینده این تورنمنت برای آنها به محلی برای تفریح تبدیل خواهد شد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال تاکید کرد: یکی از اعضای AFC دوستانه می گفت اگر نشانه ای مبنی بر صغر سن بازیکنان سایر کشورها دارید ارائه کنید. من هم گفتم مگر حقوق شما را به ما می دهند؟ این کار جزو وظایف شماست. مکانیزم کنترل را باید AFC پیدا کند. آنها می تواننند با بررسی مدارکی که از اول می گیرند از جمله مدارک تحصیلی از اول دبستان تا دبیرستان، تناقضات را پیدا کنند.

ترابیان در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد این اعتراضها به جایی برسد و تغییری در ترکیب تیم ها در مراحل پایانی رخ بدهد؟ گفت: خیر، بعید می دانم کاری کنند و کاری هم نخواهند کرد. زمانی برای این قضایا نداریم مگر اینکه بعدا تیم ها اعتراض کنند.الان دیگر دیر شده است.