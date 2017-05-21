برگزاری همایش مالکیت ادبی و هنری باهدف حمایت ازنمودهای فرهنگ عامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدهادی حسینی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این مطلب افزود: تعیین راهبرد حقوقی مناسب برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه از دیگر اهداف برگزاری این دوره از همایش مالکیت ادبی و هنری است.

وی ادامه داد: نمودهای فرهنگ عامه شامل شعر، داستان، موسیقی، اجراهای آیینی و ... است که جزو میراث فرهنگی ایران محسوب می‌شوند و از مهمترین منابع الهام و خلق آثار ادبی- هنری به شمار می‌روند.

حسینی تصریح کرد: تاکنون در کشور قانون مشخصی چارچوب حقوقی حمایت از دارندگان و استفاده کنندگان نمودهای فرهنگ عامه را تبیین و تعیین نکرده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: البته خلاء موجود در این حوزه در کشور شناسایی و سال گذشته با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس لایحه‌ای در این باره تدوین شده است.

وی افزود: این همایش در قالب ٤ نشست علمی در صدد است با حضور اساتید و متخصصان داخلی و خارجی ابعاد مختلف نظام حقوقی که نمودهای فرهنگ عامه می‌توانند زیر لوای آن مورد حمایت قرار گیرند را بررسی کند و همچنین تا در محفلی کاملاً حقوقی این لایحه از سوی متخصصان مورد واکاوی قرار گیرد تا چنانچه قبل از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی نیازمند اصلاحیه باشد، در این همایش بر اساس نظرات متخصصان انجام شود.

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ٩٦ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، ادامه داد: ذخایر فرهنگی و هنری کشور قابلیت توجه در برنامه‌های مربوط به تولید کار و ثروت ملی را دارد به شرط آن که چارچوب‌های حمایتی حقوقی آن‌ها تعیین شود. می‌توانند آورده اقتصادی مناسبی برای پدیدآورندگان اثر و صاحبان اندیشه و طراحان داشته باشد.

وی در پایان گفت: امیدواریم این همایش مانند نشست‌های سال‌های گذشته بتواند نتایج در خور توجه علمی و کاربردی در پی داشته باشد و کشور را در مسیر راه توسعه و بهره‌برداری اقتصادی از نمودهای فرهنگی سنتی و رونق بخشیدن به کارگاه‌های تولیدی آن‌ها یاری رساند.

بر اساس این گزارش، هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط دوم خرداد ماه سال جاری از ساعت ٨ تا ١٧ در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار می‌شود و شرکت برای عموم آزاد است.