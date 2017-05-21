مقاومت قرچک و آتلیه قم به لیگ برتر فوتسال صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی پلی آف لیگ دسته اول فوتسال امروز یکشنبه در ساوه و امیدیه برگزار شد و در نهایت با نتایجی که رقم خورد، تیم های آتلیه طهران قم و مقاومت قرچک به لیگ برتر فوتسال صعود کردند.

در یکی از مسابقات امروز، تیم نفت امیدیه در خانه خود با نتیجه ۲ به ۳ برابر آتلیه قم شکست خورد تا به این ترتیب، نماینده قم با ۱۰ امتیاز در رده دوم قرار بگیرد و به لیگ برتر صعود کند.

در دیگر بازی امروز، تیم مقاومت قرچک در ساوه میهمان تیم سن ایچ بود که این مسابقه هم در نهایت با تساوی ۳ به ۳ خاتمه یافت. با این نتیجه، مقاومت ۱۱ امتیازی و راهی لیگ برتر شد تا چهره تمام تیم های لیگ برتری برای فصل آینده مشخص شود.