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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

توقیف محموله ۳ تنی مرغ فاقد مجوز در رومشکان

توقیف محموله ۳ تنی مرغ فاقد مجوز در رومشکان

رومشکان - فرمانده انتظامی رومشکان از کشف بیش از سه تن مرغ فاقد مجوز حمل به ارزش ۹ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری در سخنانی، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و معیشتی مردم، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشت‌زنی هدفمند در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو مقدار سه تن و ۳۱۰ کیلوگرم مرغ فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی را کشف کردند، افزود: ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی رومشکان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان اقتصادی و معیشتی مردم، تصریح کرد: دراین‌رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

کد مطلب 6936391

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