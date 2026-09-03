توقیف محموله ۳ تنی مرغ فاقد مجوز در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری در سخنانی، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و معیشتی مردم، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشتزنی هدفمند در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو مقدار سه تن و ۳۱۰ کیلوگرم مرغ فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی را کشف کردند، افزود: ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی رومشکان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان اقتصادی و معیشتی مردم، تصریح کرد: دراینرابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
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