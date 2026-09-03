به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حوزه تعلیم و تربیت دارد و آموزش و پرورش برنامه‌های خود را بر پایه ارتقای عدالت و کیفیت آموزشی دنبال می‌کند.



وی افزود: تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های آموزشی و تربیتی در این چارچوب پیگیری می‌شود.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه فضاهای آموزشی گفت: سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه ساخته شد و در سال جاری نیز حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه در دست ساخت قرار دارد.



کاظمی ادامه داد: بهسازی و استانداردسازی مدارس، توسعه هوشمندسازی و توانمندسازی معلمان نیز همزمان با توسعه فضاهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.



دانش‌آموزان ایرانی در هوش مصنوعی اول شدند



وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان کشور در عرصه‌های بین‌المللی بیان کرد: دانش‌آموزان ایرانی در سال گذشته موفق به کسب ۴۰ مدال طلا شدند و برای نخستین بار نیز در حوزه هوش مصنوعی رتبه نخست جهان را به دست آوردند.



وزیر آموزش و پرورش در ادامه تقویت فعالیت‌های دینی و تربیتی در مدارس را مورد تأکید قرار داد و گفت: توسعه فرهنگ نماز و قرآن، راه‌اندازی نزدیک به ۹۰ مدرسه قرآن، برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی و اردوهای راهیان نور از جمله برنامه‌هایی است که در این بخش دنبال می‌شود.



کاظمی همچنین از تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی مدارس خبر داد و افزود: بر اساس اطلاعات این اطلس، برنامه‌های پیشگیری و درمان با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس و مناطق آموزشی طراحی و اجرا خواهد شد.



آموزش و پرورش باید نهادی تربیتی باشد



وی با تأکید بر ضرورت تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: رویکرد اصلی این وزارتخانه، حرکت از یک نظام صرفاً آموزشی به سمت نهادی است که نقش واقعی خود را در عرصه تعلیم و تربیت ایفا کند.



کاظمی افزود: برنامه‌های آموزش و پرورش در مسیر تحقق این هدف و بر مبنای سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول بنیادین دنبال می‌شود.این نسخه از نظر سردبیری تکرار مفهومی را حذف کرده، آمارها را یک‌بار آورده و هر محور خبری را در یک بخش مستقل جمع‌بندی کرده است.