برخورد تریلی و خودروی سواری در محور میانه - تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۱:۰۴ روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵، در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت هلال‌احمر استان مبنی بر تصادف یک دستگاه تاکسی (پژو ۴۰۵) با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۳۱ جاده قدیم میانه به تبریز، محدوده «سیدلر سویی»، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات یادمان شهید جواد احمدی (عجمی) شهرستان میانه به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه برخورد و انجام اقدامات ایمنی و تثبیت محل حادثه، نسبت به رهاسازی پیکر دو نفر از سرنشینان که در اثر شدت برخورد در دم جان خود را از دست داده بودند، اقدام کردند و یک نفر از مصدومین حادثه را با تجهیزات نجات فنی رهاسازی و پس از انجام اقدامات لازم، فوتی ها را به عوامل قانونی و مصدوم حادثه را جهت ادامه روند درمان به اورژانس تحویل دادند.