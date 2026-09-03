  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

برخورد تریلی و خودروی سواری در محور میانه - تبریز

برخورد تریلی و خودروی سواری در محور میانه - تبریز

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی گفت: برخورد تریلی با یک دستگاه تاکسی (پژو ۴۰۵) در کیلومتر ۳۱ جاده قدیم میانه - تبریز، دو فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۱:۰۴ روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵، در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت هلال‌احمر استان مبنی بر تصادف یک دستگاه تاکسی (پژو ۴۰۵) با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۳۱ جاده قدیم میانه به تبریز، محدوده «سیدلر سویی»، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات یادمان شهید جواد احمدی (عجمی) شهرستان میانه به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه برخورد و انجام اقدامات ایمنی و تثبیت محل حادثه، نسبت به رهاسازی پیکر دو نفر از سرنشینان که در اثر شدت برخورد در دم جان خود را از دست داده بودند، اقدام کردند و یک نفر از مصدومین حادثه را با تجهیزات نجات فنی رهاسازی و پس از انجام اقدامات لازم، فوتی ها را به عوامل قانونی و مصدوم حادثه را جهت ادامه روند درمان به اورژانس تحویل دادند.

کد مطلب 6936381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها