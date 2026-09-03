به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، منصوره نصیریانی، در حاشیه سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با اشاره به افزایش دغدغه خانواده‌ها درباره وابستگی کودکان و نوجوانان به تلفن همراه، اینترنت و بازی‌های آنلاین اظهار کرد: در سال‌های اخیر، وابستگی به ابزارهای الکترونیکی به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: استفاده از تلفن همراه، اینترنت یا بازی‌های رایانه‌ای زمانی می‌تواند به یک رفتار اعتیادگونه تبدیل شود که بر عملکرد طبیعی فرد تأثیر بگذارد و افت تحصیلی، کاهش ارتباط عاطفی با اعضای خانواده و افزایش انزوا را به دنبال داشته باشد.

نصیریانی با تأکید بر اینکه صرف استفاده زیاد از تلفن همراه به معنای اعتیاد نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، تأثیر این رفتار بر زندگی روزمره فرد است؛ بنابراین اگر استفاده از ابزارهای دیجیتال موجب اختلال در تحصیل، روابط خانوادگی، فعالیت‌های اجتماعی یا سایر جنبه‌های زندگی شود، باید این مسئله را جدی گرفت.

ممنوعیت موبایل به‌تنهایی راهکار نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: خانواده‌ها در چنین شرایطی نباید تنها به حذف تلفن همراه یا ممنوع کردن بازی‌ها اکتفا کنند، بلکه لازم است علت مشغولیت کودک یا نوجوان به بازی‌های رایانه‌ای و جذابیت فضای مجازی برای او شناسایی شود.

وی گفت: باید مشخص شود کودک یا نوجوان چه نیازی را از طریق بازی یا حضور مداوم در فضای مجازی برطرف می‌کند و سپس متناسب با این نیاز، مداخلات مناسب و به‌موقع انجام شود.

نصیریانی بر اهمیت ایجاد جایگزین‌های سالم برای فضای مجازی تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های ورزشی، هنری، تفریحی و اجتماعی زمانی می‌توانند جایگزین مناسبی برای فضای مجازی باشند که متناسب با علاقه و ویژگی‌های کودک و نوجوان انتخاب شوند و برای او لذت‌بخش باشند.

والدین باید الگوی مصرف صحیح باشند

وی همچنین تعیین قوانین خانوادگی برای استفاده از تلفن همراه و مشخص کردن زمان استفاده از گوشی و بازی‌های رایانه‌ای را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این قوانین باید روشن، قابل اجرا و متناسب با سن کودک باشند و والدین نیز در اجرای آنها الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان تأکید کرد: هدف از مواجهه با وابستگی به فضای مجازی، حذف فناوری از زندگی کودکان و نوجوانان نیست، بلکه باید به آنها کمک کرد تا استفاده از این ابزارها را مدیریت کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده نشانه‌های اختلال در عملکرد کودک یا نوجوان، خانواده‌ها باید از کمک مشاوران و روانپزشکان بهره بگیرند.

گفتنی است سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر از ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در حال برگزاری است.