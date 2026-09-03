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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

استانداری آذربایجان‌ شرقی، رتبه نخست کشور در حمایت از تشکل‌های مردمی

استانداری آذربایجان‌ شرقی، رتبه نخست کشور در حمایت از تشکل‌های مردمی

تبریز- استاندار آذربایجان‌ شرقی کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های توسعه و حمایت از سازمان‌ های مردم‌ نهاد را گامی مهم در مسیر تقویت مشارکت‌ های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در نشست با مدیران اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌ شرقی، با اشاره به اهمیت دفتر امور اجتماعی در دوره جدید مدیریتی استان، اظهار کرد: نقش این دفتر در تقویت مشارکت‌های اجتماعی و ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و تلاش‌ های انجام‌ شده برای کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به سابقه تبریز در مشارکت‌ های مردمی و امور خیرخواهانه، افزود: ظرفیت بالایی از انگیزه نوع‌ دوستی، دیگرخواهی و مسئولیت‌ پذیری اجتماعی در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد که با تسهیل‌ گری و حمایت دستگاه‌ های متولی می‌توان از این ظرفیت برای انجام فعالیت‌ های بزرگ‌ تر و عمیق‌ تر استفاده کرد.

استاندار آذربایجان ‌شرقی تأکید کرد: فعالیت تشکل‌ های مدنی نباید صرفاً به امور خیریه محدود شود و باید متناسب با نیازها و اقتضائات جدید جامعه، زمینه تنوع و تکثر فعالیت‌ های اجتماعی فراهم شود.

سرمست همچنین سرمایه‌ های فکری، ایده‌ های نوآورانه و خلاقانه را از دیگر ظرفیت‌ های امور خیرخواهانه دانست و گفت: باید این ظرفیت‌ ها شناسایی و در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفته شوند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، فعالیت‌ های زیست‌ محیطی را یکی از عرصه ‌های مهم مشارکت مدنی عنوان کرد و با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند مسائل بزرگی همچون احیای دریاچه ارومیه را حل کند و این موضوع باید با مشارکت تشکل ‌های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه‌ ای برای مسئولیت‌ پذیری اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه «دولت برای انجام کارهای بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کارهای کوچک بسیار بزرگ است»، خاطرنشان کرد: نهادهای غیر دولتی و تشکل‌ های مدنی، حلقه واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهادها قوی‌ تر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: مأموریت حوزه اجتماعی باید بر پایه همراهی، هم‌ نوایی و همذات‌ پنداری با تشکل‌ های مردمی باشد و با شکل‌ گیری ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مدنی، فعالیت این تشکل‌ ها بیش از پیش مورد حمایت و ارزش‌ گذاری قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از فرمانداران خواست با تشکیل مجامع مشورتی در شهرستان‌ ها، ظرفیت نهادهای مدنی را شناسایی و از آنها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حل مسائل استفاده کنند.

کد مطلب 6936378

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