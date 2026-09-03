به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در نشست با مدیران اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت دفتر امور اجتماعی در دوره جدید مدیریتی استان، اظهار کرد: نقش این دفتر در تقویت مشارکتهای اجتماعی و ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و تلاش های انجام شده برای کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به سابقه تبریز در مشارکت های مردمی و امور خیرخواهانه، افزود: ظرفیت بالایی از انگیزه نوع دوستی، دیگرخواهی و مسئولیت پذیری اجتماعی در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد که با تسهیل گری و حمایت دستگاه های متولی میتوان از این ظرفیت برای انجام فعالیت های بزرگ تر و عمیق تر استفاده کرد.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: فعالیت تشکل های مدنی نباید صرفاً به امور خیریه محدود شود و باید متناسب با نیازها و اقتضائات جدید جامعه، زمینه تنوع و تکثر فعالیت های اجتماعی فراهم شود.
سرمست همچنین سرمایه های فکری، ایده های نوآورانه و خلاقانه را از دیگر ظرفیت های امور خیرخواهانه دانست و گفت: باید این ظرفیت ها شناسایی و در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفته شوند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، فعالیت های زیست محیطی را یکی از عرصه های مهم مشارکت مدنی عنوان کرد و با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت به تنهایی نمیتواند مسائل بزرگی همچون احیای دریاچه ارومیه را حل کند و این موضوع باید با مشارکت تشکل های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه ای برای مسئولیت پذیری اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه «دولت برای انجام کارهای بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کارهای کوچک بسیار بزرگ است»، خاطرنشان کرد: نهادهای غیر دولتی و تشکل های مدنی، حلقه واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهادها قوی تر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: مأموریت حوزه اجتماعی باید بر پایه همراهی، هم نوایی و همذات پنداری با تشکل های مردمی باشد و با شکل گیری ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی، فعالیت این تشکل ها بیش از پیش مورد حمایت و ارزش گذاری قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از فرمانداران خواست با تشکیل مجامع مشورتی در شهرستان ها، ظرفیت نهادهای مدنی را شناسایی و از آنها در فرآیندهای تصمیمسازی و حل مسائل استفاده کنند.
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