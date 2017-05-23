اتفاقات اخیر در عربستان نمونه واقعی اسلام امریکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی صبح امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: درخصوص سفر رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی کارهایی که عربستان سعودی انجام داده است یک کار تکراری است که از ابتدای انقلاب اسلامی ایران آن را انجام داده است.

وی افزود: تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در ابتدای کار با این هدف صورت گرفت و به بعد از آن به صدام کمک کردند تا جلوی رشد انقلاب اسلامی را بگیرند که موفق نشدند. حامیان عربستان به اتکای این کشور و برخی و متحدان و وابستگان کشورهای غربی درصدد بودن جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرند که موفق نشدند؛ این کار یک نبرد تکراری در منطقه است که موفق نخواهند شد.

ولایتی اظهار داشت: آنچه که طی چند روز گذشته عربستان انجام داده است نمونه عینی اسلام امریکایی است که امام خمینی(ره) پیش بینی کرده بودند که دو نوع اسلام حقیقی و امریکایی وجود دارد.

وی عنوان کرد: اتفاقات چند روز اخیر در عربستان نمونه واقعی اسلام امریکایی است که آقای ترامپ مثل یک کاسب دوره گرد برای پول جمع کردن و اقتصاد ورشکسته امریکا راه می افتد و در مرکز اسلام که حرمین شریفه در آن قرار دارد به دنبال جمع آوری پول است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: این فعالیت ها مورد نمونه اسلام موردپسند امریکایی است و آن را ترویج می کنند. عربستان و دیگر وابستگان آنها این کارها راه به جایی نخواهد برد.

ولایتی در پایان گفت: متحدین مقاومت و زنجیره مقاومت با قدرت در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین پیش خواهند رفت.