به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از مجموعه مستند «قرارگاه بی قرار» امروز چهارشنبه سوم خرداد با حضور سیدرمضانعلی موسوی مقدم قائم مقام صدا و سیما، علی فروغی رییس مرکز بسیج رسانه ملی و مهدی فرجی و علی اصغر جعفری از روسای اسبق این مرکز برگزار شد.

علی فروغی در ابتدای این نشست درباره تولید مجموعه مستند «قرارگاه بی قرار» توضیح داد: این مجموعه در دوره سه رییس مرکز بسیج رسانه ملی به تولید رسیده است. همچنین در این سال ها مهدی فرجی نیز در کنار مرکز بسیج همراه ما بود.

وی ادامه داد: مجموعه «قرارگاه بی قرار» روایت تصویرسازان بی تصویر است؛ آنهایی که در ساخت تصویر جنگ نقش آفرین بودند اما خودشان همیشه در پشت صحنه تصویر قرار داشتند. در واقع دفاع مقدس، دفاع همه مردم ایران بود و همه سازمان ها، نهادها و مخصوصا اصحاب رسانه در این اتفاق نقش داشتند.

اگر صداوسیما نبود انتقال فرهنگ دفاع مقدس سخت می شد

سپس جعفری از روسای اسبق مرکز بسیج در ادامه این نشست گفت: یکی از دغدغه هایی که ما سال ها نسبت به دفاع مقدس داشتیم این بود که صدا و سیما در آن دوران نقش بسیار مهمی داشت و اگر ثبت و ضبط بچه های این سازمان در آن زمان نبود امروز تبیین و انتقال این فرهنگ سخت و پیچیده می شد.

وی اضافه کرد: صدا و سیما امروز همچنان این فرهنگ را زنده نگه داشته است و با اینکه دفاع مقدس سال هاست تمام شده اما کار این سازمان بعد از آن آغاز شد.

جعفری با اشاره به بسیاری از افرادی که در دفاع مقدس حضور داشتند و امروز از دنیا رفته اند، گفت: ما پروژه «قرارگاه بی قرار» را تصویب کردیم تا بتوانیم از این افراد بهره بگیریم، پیدا کردن بسیاری از این افراد حتی در زمان دفاع مقدس بسیار سخت انجام می شد و شرایط دشواری داشت.

وی با اشاره به تهیه یک مجموعه ۳۵ جلدی از این مجموعه مستند گفت: یک مجموعه ۳۵ جلدی نیز از مصاحبه ها پیاده شده است، در این گفتمان ها سوژه های بسیاری وجود دارد که می توان آنها را در فیلم، سریال و مستند به کار گرفت.

سریالی ساخته شود که ابتدای آن بنویسند برگرفته از «قرارگاه بی قرار»

مهدی فرجی نیز در این نشست عنوان کرد: در تولید پروژه‌های بزرگ منابعی وجود دارد که به آنها مراجعه می شود، همکاران ما هم در طول هشت سال رشادت های فراوانی داشتند که از آنها به عنوان یک منبع استفاده شده اما نامی از آنها برده نمی شود. من آرزو دارم روزی سریالی ساخته شود که ابتدای آن بنویسند برگرفته از «قرارگاه بی قرار».

پس در ادامه این نشست موسوی مقدم قائم مقام صدا و سیما در سخنانی گفت: نقل تاریخ اهمیت بسیاری دارد، چرا که ارزش تاریخ به این است که آنگونه که بوده نقل شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد امکان تحلیل در آینده وجود ندارد و سوءاستفاده های بسیاری را در حوزه تاریخ شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اگر نقل خوبی از یک اتفاق صورت بگیرد تحلیل خوبی هم شاهد خواهیم بود وگرنه در تحلیل هم دچار مشکل می شویم زیرا مقتضیات زمانی را نمی دانیم. همچنین یک حادثه تاریخی را زمانی می توان خوب نقد کرد که خوب منتقل شده باشد وگرنه امکان تحریف وجود دارد.

موسوی مقدم بیان کرد: مستندسازی، تاریخ شفاهی و بیان ابعاد موضوعات تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد. مجموعه «قرارگاه بی قرار» یکی از اسناد بالادستی صدا و سیما خواهد بود که باید به آن ارجاع شود.

در پایان این نشست احمد شهرابی فراهانی تهیه کننده «قرارگاه بی قرار» بیان کرد: تولید این مجموعه را از سال ۹۳ شروع کردیم که پروژه بسیار سنگینی بود و یکی از دلایل روند طولانی شدن این پروژه این بود که هر گاه روسای سازمان تغییر می کردند موجی ایجاد می کرد که سختی هایی را موجب می شد.