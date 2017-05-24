انتشار فراخوان پویش تئاتر مردمی «ققنوس»

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان پویش تئاتر مردمی «ققنوس» ویژه اجرای آثار در دهه کرامت منتشر شد.

متن فراخوان بدین شرح است:

جنبش رسانه انقلاب در تداوم اهداف و سیاست‌های خود در جهت ساماندهی هنر و رسانه مردمی انقلاب اسلامی، پویش تئاتر مردمی ققنوس را همزمان با دهه کرامت (۳ تا ۱۳ مرداد ماه) و با محوریت فقر، عدالت و محرومیت زدایی برگزار می کند.

این پویش با تاکید بر حضور گروه های تئاتر دانشجویی، دانش آموزی و مسجدی، از ایده تا اجرای آثار نمایشی، از گروه های تئاتر مردمی سراسر کشور دعوت می کند تا طبق فراخوان ذیل در این پویش حضور یابند. اجرای این نمایش ها در شهر تهران صورت خواهد گرفت.

به هر یک از گروه های حاضر در این پویش به تناسب ظرفیت اثر، حمایت های مادی و معنوی تعلق می گیرد.

محورهای موضوعی پویش:

فقر و محرومیت زدایی، اشرافی گری و سرمایه داری، عدالت، اقتصاد مقاومتی، ویژه خواری، محرومیت و استعمار، محرومیت و آسیب های اجتماعی، پهلوی و محرومیت، مدیریت جهادی با تاکید بر شخصیت های معاصر هم چون حاج عبدالله والی، سید حسن زعیم و ....

موضوعات پیشنهادی محدود نبوده و ستاد پویش، پذیرای موضوعات و نمایشنامه هایی با موضوعات مرتبط با فقر، عدالت و محرومیت زدایی خواهد بود.

گروه های فاقد طرح نمایشی یا ایده اجرایی با توجه به سابقه اجرایی گروه نیز می توانند در این دوره شرکت کنند و جنبش رسانه انقلاب در این راستا نمایشنامه های متناسب را در اختیار گروه ها قرار می دهد.

فرآیند حضور در پویش:

مرحله اول: ثبت اطلاعات فردی و گروهی و ارسال نمایشنامه، طرح یا ایده اجرایی نمایش های محیطی (خیابانی) خود از طریق سامانه الکترونیکی سایت رسانه انقلاب به نشانی www.resanehenghelab.ir.

مرحله دوم: پس از ارزیابی نمایشنامه ها و گروه های نمایشی در دبیرخانه پویش، گروه های راه یافته، وارد فرآیند آموزش کارگاهی شده و برای هر گروه ۲۵ ساعت کارگاه آموزشی در راستای تولید نمایش صورت می گیرد. این دوره توسط اساتید مجرب مدیریت و هدایت خواهد شد.

حضور در دوره کارگاهی و طی فرآیند تعریف شده برای تولید اثر برای همه گروه ها الزامی است.

مرحله سوم: اجرای نمایش های میدانی در نقاط مختلف استان تهران همزمان با دهه کرامت (۳ تا ۱۳مرداد ۱۳۹۶).

زمان‌بندی جشنواره:

تکمیل و ارسال فرم به همراه ایده یا طرح اولیه تقاضا جهت اعلام آمادگی: تا ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶

برگزاری دوره کارگاهی: ۱۰ تا ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶

اجراهای میدانی همزمان در استان تهران: ۳ تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی، کوچه شهید براتی، کوچه تمدن، بن بست اول، پلاک ۲، طبقه اول. تلفن: ۶۶۷۵۸۱۵۹ – ۰۲۱