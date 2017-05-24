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۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

معاون سفیر افغانستان در ایران:

۸۰۰ دانشجوی بورسیه افغان برای تحصیل به ایران می ‌آیند

۸۰۰ دانشجوی بورسیه افغان برای تحصیل به ایران می ‌آیند

قزوین- معاون سفیر افغانستان در ایران گفت: در آینده نزدیک ۸۰۰ دانشجوی بورسیه افغان برای تحصیل به ایران سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هارون نجم‌پور روزچهارشنبه در مراسم اولین گرامیداشت روز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان قزوین گفت: بسیاری از دانشجویان افغانی که از این دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند در کشور افغانستان در سمت ‌های شغلی مناسبی مشغول به کار می شوند.

وی افزود: ما مفتخریم که اعلام کنیم دانشجویان افغانی در دانشگاه معتبری مانند دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تحصیل می‌ کنند.

معاون سفیر افغانستان در ایران خاطرنشان کرد: با برنامه ‌ریزی های انجام شده در آینده نزدیک ۸۰۰ دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد برای تحصیل به ایران خواهند آمد.

نجم پور با اشاره به همکاری خوب دانشگاه بین المللی امام خمینی بادانشجویان افغانی تصریح کرد:درسالیان گذشته که کشور ما با مشکلات زیادی مواجه بوده، کشور ایران با همراهی و پذیرش مهاجران افغانی و از سوی دیگر پذیرش دانشجویان افغان در دانشگاه ها برای رفع مشکلات ما کمک زیادی کرده است.

وی گفت:امروز دانشجویان و فارغ التحصیلان افغانی که از دانشگاههای ایران فارغ التحصیل شده اند سفیران فرهنگی ایران در کشور افغانستان هستند.

معاون سفیر افغانستان در ایران افزود: جنگ های مافیایی، جنگ های نیابتی و مواد مخدر مشکلات زیادی بود که کشورما در طی سالیان گذشته به آن مبتلا بود و امروز برای رفع آن نیازمند فارغ التحصیلانی از رشته های علم تجربی و علوم پایه هستیم.

نجم پور همچنین بیان کرد: امروز دانشجویان افغانی در کشورهای همسایه تحصیل می کنند که تحصیل در دانشگاه های ایران از شرایط خوب تحصیلی برای این دانشجویان محسوب می شود و امیدواریم در سالیان آینده تعدادبیشتری از دانشجویان ما بتوانند با مساعدت کشور ایران به تحصیل خود در این کشور ادامه دهند.

کد مطلب 3988085

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