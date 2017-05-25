جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بازنشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، مراسم تودیع امیر سرتیپ خلبان علیرضا برخور جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بعد از ظهر امروز با حضور امیر شاه صفی فرمانده نهاجا و دیگر مسئولین و فرماندهان این نیرو در سالن ستاد نهاجا برگزار شد.

سرتیپ خلبان علیرضا برخور در سال ۱۳۶۲ به جمع آبی پوشان نیروی هوایی ارتش پیوست و پس از اتمام دوره آموزشی و اخذ نشان خلبانی با تقاضای شخصی از شهید عباس بابایی در دفاع مقدس و در کنار اساتید و سایر همرزمانش شرکت کرد.

وی در طول خدمت با هواپیماهای پی سی۷، تی۳۳، اف۵، میراژ اف۱ و اف۱۴ تامکت پرواز کرده است.

سرتیپ برخور در کارنامه مدیریتی خود مسئولیت هایی همچون رییس استاندارد پایگاه هوایی بوشهر، جانشین و معاون عملیات پایگاه هوایی مشهد، جانشین معاون عملیات نیروی هوایی ارتش، فرماندهی پایگاه شهید حبیبی زهام مشهد، فرماندهی پایگاه شهید بابایی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش را دارد.

گفتنی است، امیر برخور در سال ۷۲ با درجه ستوان یکمی به عنوان اولین معلم خلبان هواپیمای اف ۱۴که تمام دوره های خود را در ایران طی نموده است به آموزش خلبانان جوان پرداخت.