شتاب در بازسازی فاز ۱۱ پارس جنوبی برای دستیابی به بیشترین ظرفیت تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد وزیر نفت با اشاره به شتاب در روند افزایش تولید و عرضه گاز کشور افزود: از همه ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید استفاده شده است تا حداکثر توان تولید گاز کشور در شبکه قرار گیرد.
به گفته وی، افزایش ظرفیت تولید از محل حفاری چاههای درونمیدانی و توسعه میدانهای گازی، از اقدامهایی است که با هدف افزایش عرضه و تولید گاز در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر نفت به افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تازهایجادشده از محل توسعه چاههای درونمیدانی در این میدان به دست آمده است.
وی تصریح کرد: حفاری چاههای جدید و توسعه ظرفیتهای تولیدی، در کنار دیگر اقدامهای انجامشده، با هدف افزایش عرضه گاز و استفاده حداکثری از توان تولید کشور دنبال میشود.
بر پایه این گزارش، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از ابتدای دولت چهاردهم با جدیت بیشتری دنبال شد، بهطوری که در بخش عملیات حفاری، دهمین حلقه چاه موقعیت SPD۱۱B نیز وارد چرخه تولید شده و برداشت گاز غنی از این فاز را به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب در روز، معادل ۸۵۸ میلیون فوتمکعب در روز، رسانده است؛ این رقم از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تولید این فاز در دولت چهاردهم حکایت دارد.
با تکمیل و بهرهبرداری از دهمین چاه توسعهای فاز ۱۱ پارس جنوبی، برداشت روزانه گاز غنی از این موقعیت مرزی بیش از ۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
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