مدیر رسانه ای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی علی عیسی‌زاده، مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان، امین جوکار از فعالان عرصه رسانه این منطقه، به عنوان مدیر رسانه تیم فوتبال این مجموعه انتخاب شد.

جوکار پیش از این نیز سابقه حضور در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به عنوان مدیر رسانه‌ای را داشته است.

کسب عنوان بخش مقاله‌های ورزشی در جشنواره ملی مطبوعات خلیج‌فارس، کسب تندیس و عنوان جشنواره مطبوعات اول و دوم شهری آبادان در بخش‌های مقالات ورزشی، مصاحبه و طنز مکتوب، کسب لوح تقدیر و عنوان برترین کارشناس روابط عمومی خوزستان در نخستین جشنواره«سلام»، نامزد دریافت نشان ملی ایثار و رسانه و برگزیده به عنوان یکی از برترین‌های فرهنگی آبادان در سال گذشته، در روزمه کاری مدیر رسانه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان دیده می‌شود.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در لیگ برتر پیش رو با هدایت فراز کمالوند حضور خواهد داشت.