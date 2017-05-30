۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

اولین نشست ستاد برنامه‌ریزی روز جهانی قدس برگزار شد

اولین نشست ستاد برنامه‌ریزی روز جهانی قدس ۱۳۹۶ ستاد انتفاضه و قدس با حضور مسئولین، مدیران و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در امور فلسطین، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست ستاد برنامه‌ریزی روز جهانی قدس ۱۳۹۶ ستاد انتفاضه و قدس با حضور مسئولین، مدیران و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در امور فلسطین در سالن اجتماعات شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

 رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی  تبلیغات اسلامی در این نشست از روز جهانی قدس به عنوان یادگار ارزشمند و میراث راهبردی امام خمینی(ره) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین یاد کرد و گفت: این روز باشکوه همه ساله به فرصتی برای اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی و اعلام مواضع امت اسلامی علیه اشغالگری و ظلم به ملت فلسطین تبدیل شده است.

وی یکی از بهترین کارکردهای روز قدس را عدم به فراموشی سپردن مسئله فلسطین دانست و اظهار کرد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، جمهوری اسلامی ایران همواره در روز قدس پرونده مربوط به ملت مظلوم فلسطین در برابر ظلم و ستم صهیونیستهای غاصب را مورد بازخوانی قرار می‌دهد.

شریف موضوع فلسطین و مقابله با اسرائیل را محورایجاد وحدت میان جوامع اسلامی برشمرد و تصریح کرد: با وجود تمامی تهدیدات، مخالفت ها و مقاومت ها، امروزبحمد الله اخبار فلسطین و جبهه مقاومت در سطح افکار عمومی جهانیان منتشر می شود و موردتحلیل و انعکاس قرار می گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی متناسب با شرایط روز در خصوص مسئله فلسطین اظهار کرد: به رغم تلاش های گسترده و سناریوهای متعدد استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در به انحراف کشاندن افکار عمومی جهانیان از جنایات صهیونیستها، فلسطین همچنان مسئله محوری جهان اسلام است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس با بیان اینکه به فضل الهی با ژرف نگری و دور اندیشی امام خمینی(ره) و هدایت ها و تاکیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) روز قدس هر سال باشکوه تر از گذشته برگزارمی‌شود، لزوم برقراری تعاملات و هماهنگی‌های هر چه بیشتر سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌های فعال در حوزه قدس و فلسطین به منظور ایجاد هم افزایی در بکارگیری ظرفیت و توان امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را مورد تاکید قرار داد.

همچنین در این نشست نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در امور فلسطین به بیان دیدگاه‌ها و ارائه پیشنهادات خود به منظور برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم روز قدس سال ۱۳۹۶ پرداختند.

هادی رضایی

