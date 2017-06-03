سه گانه نمایشی «باز باران» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه گانه نمایشی «باز باران» نوشته حسین صفی به تازگی توسط نشر نیگما منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب شانزدهمین عنوان نمایشنامه است که این ناشر چاپ می‌کند.

حسین صفی از نویسندگان و هنرمندان عرصه تئاتر و اهل همدان است که در این کتاب، ۳ نمایشنامه «باز باران»، «بارون میان شرشر» و «اون شب که بارون اومد» را به چاپ رسانده است.

در قسمتی از نمایشنامه «باز باران» از این سه گانه می‌خوانیم:

مادر (نهیب می‌زند): این چه طرز حرف زدن با بزرگ تره هاجر؟

هاجر: ببخشینا مامان، ولی این چه طرز زندگی کردن بزرگ ترای ماس. آخه مگه زندگی چند تا آدم این همه پیچیده می شه. من فکر می کنم بزرگ ترای ما چندتا ریگ توی کفش شونه، وگر نه این همه زیربازی نمی کردن.

سارا: هاجر راست می گه، زندگی مون شده تشکیلات مافیا.

دایی: اونایی که به من مربوط بود گفتم؛ ماجرای عشق به مادرتون، ساواکی شدنم، وصیت نامه پدرتون.

احمد: چرا باید پدر خونه رو به اسم تو کرده باشه؟

دایی: از مادرتون بپرسین.

مادر: به تو نمی گم، به دیگران چرا.

این کتاب با ۱۳۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.