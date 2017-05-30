آمادگی ۱۰۰درصدی پلیس برای تسهیل در تردد زائران مراسم ۱۴خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان در جلسه هماهنگی ترافیکی مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان و برای شکسته نشدن روزه فقط استانهای همجوار تهران، شامل استانهای همدان، مرکزی، قم و البرز در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شرکت خواهند کرد و بعد از مراسم افطار نیز زائران به شهرستانهای محل سکونت خود بازمیگردند.
وی افزود: مقرر شده، کاروانهای استانهای همجوار تهران در روز یکشنبه و در قالب ۳۰۰هزار نفر و با ۶هزار دستگاه اتوبوس و ۴هزار دستگاه مینی بوس به حرم امام بیایند.
رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا ادامه داد: توقف از ساعت ۸ روز یک شنبه تا پایان مراسم در اتوبان علامه ممنوع است و رانندگان میتوانند برای جلوگیری از توقف از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
قاسمیان گفت: برای جلوگیری از بینظمیهای احتمالی، از ۱۰ پارکینگ موجود، ۷ پارکینگ به خودروهای زائران اختصاص یافته و پارکینگ مترو نیز برای پارک موتور سیکلت و مینی بوس در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه اتوبوسها هم باید در حاشیه اتوبان شهید اخلاقی توقف کنند، افزود: پارکینگ شماره ۱۰ هم به صورت آمادهباش ۱۰۰ درصدی به تهران بزرگ اختصاص دارد و امیدواریم امسال هم همچون سنوات گشته، این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شود.
